Royal Family, la gravissima uscita del principe William: terremoto sul futuro erede al trono

Nuova gatta da pelare per il principe William, il quale a causa di alcune sue esternazioni è finito al centro di una bufera mediatica

Le vicende legate alla cosiddetta Royal Family, vale a dire la famiglia Reale britannica, da sempre creano curiosità nei confronti della gente. In molti infatti seguono con attenzione la vita e le questioni che riguardano i membri della casata Windsor, la quale negli ultimi tempi è stata bersagliata in particolar modo da una serie di polemiche.

Innanzitutto le condizioni di salute del Sovrano del Regno Unito continuano a preoccupare il popolo. La Regina Elisabetta non sta attraversando un bel periodo, avendo dovuto rinunciare anche alla sua partecipazione in occasione di alcune ricorrenze a cui teneva molto.

Purtroppo però, questa non è l’unica problematica che sta attanagliando la Corona. Se della “Megxit” se ne è già parlato in abbondanza, nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso che come protagonista ha il Principe William, primogenito di Carlo e della compianta lady Diana.

Ecco le gravi parole del Principe William

Mentre il rapporto con suo fratello Harry appare ormai deteriorato, a causa della sua uscita dalla Royal Family insieme a Meghan Markle, adesso per William si è venuto a creare un nuovo grattacapo da risolvere al più presto.

Durante il corso di una cerimonia a cui ha presenziato, il futuro erede al trono britannico si è lasciato sfuggire un’affermazione che l’ha messo nei guai. Parlando del problema della crescita demografica in Africa, il marito di Kate Middleton ha dichiarato: “La crescente pressione sulla fauna selvatica e sugli spazi selvaggi africani a causa della popolazione umana rappresenta una sfida enorme per gli ambientalisti e dunque un grande ostacolo”.

Queste parole però, non sono affatto piaciute ad una scrittrice originaria del Camerun, il cui nome corrisponde a quello di Eliza Anyangwe. Quest’ultima ha accusato il principe di ipocrisia, al punto da pubblicare un duro sfogo sul suo account Twitter: “Se nonostante anni di discussioni sulla conservazione, il principe William non ha considerato che la sua preoccupazione per la fauna selvatica africana potrebbe stigmatizzare le donne africane, forse ora è il momento di farlo”.

Quella dell’appena citata scrittrice tuttavia, potrebbe essere soltanto la prima di molte critiche che rischia di incassare il figlio di Carlo e Diana. Il trentanovenne britannico, con ogni probabilità, adesso dovrà correre ai ripari. Una delle ipotesi che si è ventilata è quella di un’intervista in cui avrebbe la possibilità di correggere il tiro delle sue esternazioni, in modo da placare il terremoto che sta per scoppiare.