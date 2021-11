Teresa Langella e il dramma degli abusi sessuali: l’ex tronista vittima di un incubo

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha denunciato un episodio gravissimo. Teresa infatti, è stata vittima di abusi sessuali

Teresa Langella è una ragazza di ventinove anni nata nel capoluogo della Campania. Già in giovanissima età aveva le idee ben chiare, con la grande aspirazione di entrare a far parte del mondo dello show business. Il programma dedicato agli incontri presentato dalla De Filippi è stato un ottimo trampolino di lancio per lei, che ha sfruttato l’occasione per dar modo al pubblico da casa di farsi conoscere.

Dopo una prima esperienza non propriamente entusiasmante all’interno del dating show di Canale 5, la Langella ha preso parte a “Temptation Island”. È proprio sull’Isola della Tentazione che ha conosciuto colui che ancora al giorno d’oggi è il suo compagno, il cui nome corrisponde a quello di Andrea Dal Corso.

Tuttavia, la loro storia d’amore ha avuto inizio soltanto in seguito, vale a dire quando Teresa è tornata nuovamente a “Uomini e Donne”. Dopo una serie di tira e molla, la coppia è riuscita a trovare la quadra facendo prevalere i sentimenti a discapito dei problemi che si erano palesati prima di fidanzarsi ufficialmente.

Il racconto drammatico di Teresa Langella

Attualmente l’ex tronista convive con il suo amato nella città di Roma. Mentre al giorno d’oggi è felice e soddisfatta della sua vita, in passato quest’ultima le ha regalato anche dei momenti terribili, come ad esempio quello che ha raccontato tramite un recente post di Instagram.

Teresa ha confessato ai suoi seguaci di essere stata vittima di abusi sessuali, perpetrati da un chirurgo al quale si era rivolta. Il dottore, stando al suo racconto, avrebbe sfruttato la sua posizione per approfittarsi della giovane ragazza. Dopo un periodo in cui è rimasta in silenzio per la vergogna, la ventinovenne è riuscita a farsi forza trovando il coraggio di denunciare.

La Langella ha raccontato il suo dolore anche ai microfoni di “Verissimo”, dove tra l’altro è stata colta da un improvviso attacco d’ansia durante l’intervista. Tuttavia il suo è stato un grandissimo gesto, visto che la sua presenza all’interno del talk show di Silvia Toffanin ha avuto lo scopo di sensibilizzare il pubblico su questa tematica importantissima. Inoltre si augura anche di aver contribuito a spronare le tante donne che sono vittime di abusi a denunciare come ha fatto lei.