Vi ricordate Aristide Malnati detto “Mummy”? Dalla grave malattia ai reality show: ecco che fine ha fatto

Molti si ricordano di Aristide Malnati grazie alla sua partecipazione ai due reality show più famosi d’Italia. Scopriamo che fine ha fatto

Aristide Malnati è uno studioso di storia, in particolar modo di quella dell’antico Egitto. Come possiamo vedere anche nella bio presente sul suo profilo di Instagram infatti, egli stesso si definisce sia giornalista che papirologo. Proprio in virtù di questa sua passione gli è stato attribuito il soprannome “Mummy”, chiaro richiamo alle mummie egiziane.

Nonostante sia sempre stato un uomo dedito allo studio ed all’approfondimento delle sue vaste conoscenze, nel 2016 Aristide ha accettato di partire per le spiagge dell’Honduras per partecipare come naufrago a quella che è stata l’undicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Dopo poco meno di un mese è stato costretto al ritiro a causa di una condizione fisica precaria.

Un paio di anni fa invece, per la precisione nel gennaio del 2020, Malnati è entrato nella casa più spiata d’Italia, dove ha preso parte in qualità di concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Che fa Aristide Malnati al giorno d’oggi?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip l’egittologo è riuscito a farsi conoscere bene dal pubblico italiano. Quest’ultimo ha riconosciuto le qualità umane di Aristide, tanto da permettergli di raggiungere la finale. Al termine del reality show si è posizionato al quinto posto, mentre il successo finale è spettata alla bellissima Paola Di Benedetto.

Attualmente Malnati ha ripreso i suoi studi, partecipando anche ad un programma sulle frequenze di Telenova14 intitolato “Storia e misteri”. Al tempo stesso ha iniziato a curare una rubrica sul settimanale “Chi”, rivista diretta proprio dal presentatore del GfVip Alfonso Signorini.

Dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello Vip, il giornalista ha concesso un’intervista a “Meteoweek”, durante la quale ha parlato delle differenze tra i due reality a cui ha preso parte.

Parlando dell’esperienza all’interno della casa di Cinecittà infatti, Aristide ha affermato: “Ho vissuto un percorso in prospettiva oltre ad aver conosciuto i miei compagni di viaggio, dei volti umani molto interessanti”, le parole di Malnati, che successivamente ha proseguito: “Rispetto all’Isola dei Famosi ci sono differenze notevoli. Il primo è un reality fisico impegnato sulla sopravvivenza, mentre il Grande Fratello è molto più psicologico. Nella casa avevamo tutto, mangiavamo in eccesso”.