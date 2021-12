Antonella Clerici, la triste rivelazione della conduttrice: l’hanno data per spacciata

Antonella si è resa protagonista di una confessione riguardante uno spiacevole retroscena accaduto tempo fa. Ecco di che si tratta

Quello che sta vivendo attualmente la Clerici, dal punto di vista professionale è un anno magico. Dopo il grande successo di “Mezzogiorno in famiglia”, che quotidianamente fa registrare ascolti pazzeschi, da pochi giorni sono cominciate anche le riprese di “The Voice Senior”.

Fin dalla prima puntata, il talent show dedicato ai più grandi ha ottenuto un riscontro impressionante in termini di share, sbaragliando tutta la concorrenza delle reti televisive “rivali”. In virtù di questo successo, all’indirizzo di Antonella sono pervenuti complimenti ed elogi da ogni dove, a partire dai colleghi a lei più vicini fino ad arrivare alla critica.

Con questa nuova edizione di “The Voice Senior” infatti, è riuscita a mettere d’accordo pressoché chiunque, realizzando uno spettacolo coinvolgente ed appassionante per tutte le generazioni di telespettatori. Un buon contributo alla riuscita della causa lo hanno dato anche i personaggi che lei ha fortemente voluto all’interno del suo format. La giuria è composta da Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la new entry Orietta Berti, la quale ha sostituito la coppia costituita da Al Bano e da sua figlia Jasmine.

Leggi qui -> Antonella Clerici e la difficile separazione con Eddy: il retroscena impensabile

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

La drammatica confessione di Antonella Clerici

Al momento la showgirl lombarda è al centro dell’attenzione mediatica per via dei vari successi che sta inanellando. Dalla fascia mattutina con “È sempre mezzogiorno” fino alla prima serata con “The Voice Senior”, il volto di Antonella è simbolo di assoluta garanzia.

Tuttavia, proprio in queste ore, la Clerici si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, rimembrando alcuni retroscena del suo passato lavorativo in cui non ha di certo ricevuto gli apprezzamenti che le stanno arrivando in questo ultimo periodo.

Tramite le pagine di “Vero”, la presentatrice televisiva ha concesso un’intervista che ha incuriosito molto i suoi tanti fans più affezionati: “Tante volte nella carriera mi davano per spacciata, io invece come l’araba fenice ho dimostrato che non era così. […] Lo scetticismo mi galvanizza sempre, preferisco partire da sfavorita e dimostrare in corsa la forza delle mie idee”.

A quanto pare, stando alle sue parole, effettivamente lo scetticismo a cui ha fatto accenno sembra essere servito davvero a farle da sprone. Ciò nonostante, anche in questo caso Antonella è voluta essere sincera e trasparente, ammettendo che i grandi risultati che sta incassando hanno fatto in modo che aumentasse la tensione per via di una sempre crescente aspettativa.