Flora Canto, la battaglia contro il cancro: il gesto estremo dell’attrice

La nota attrice si è resa protagonista di un bellissimo gesto con il quale ha dato il suo supporto alla complicata lotta contro il cancro

L’ingresso nel mondo dello spettacolo da parte della Canto non è avvenuto in un momento per lei positivo. Correva l’anno 2006, quando il suo fidanzato di allora entrò nella casa del Grande Fratello. Il nome di costui corrisponde a quello di Filippo Bisciglia, attuale presentatore di “Temptation Island”.

Durante le riprese del reality show, l’uomo si macchiò di tradimento nei confronti di Flora, cedendo all’attrazione verso la sua coinquilina Simona Salvemini. Dopo una fase di estrema sofferenza dovuta alle pene d’amore, Flora ha cercato riscatto nella trasmissione della De Filippi “Uomini e Donne”.

Nello stesso periodo ha esordito anche come attrice, iniziando a prendere parte sia ad alcune pellicole cinematografiche che ad alcune commedie teatrali. Successivamente inoltre, vista la sua crescente notorietà, alla Canto è stata affidata la conduzione di programmi come “Telethon Rai Uno” e “Supercinema”.

Il messaggio di vitale importanza di Flora Canto

Parlando delle esperienze televisive più recenti di Flora, due anni fa ha partecipato in qualità di concorrente alle riprese di “Tale e Quale Show”. Quella che è stata la nona edizione del format guidato da Carlo Conti se l’è aggiudicata Agostino Penna, mentre Flora si è accontentata dell’ottava posizione nella graduatoria complessiva.

La scorsa estate invece, la moglie di Enrico Brignano ha vestito i panni dell’inviata al fianco di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, all’interno della trasmissione targata Tv 8 “Ogni giorno”. Nell’ultimo periodo la Canto ha messo da parte la carriera a causa della sua seconda gravidanza.

Cinque mesi fa è nato infatti Nicolò, il quale è arrivato al mondo a quattro anni di distanza dalla nascita di sua sorella maggiore Martina. Ancor più recentemente invece, l’esilarante attore comico romano le ha chiesto la mano nel modo più romantico che ci sia. Nella fantastica cornice dell’Arena di Verona, Brignano le ha porto l’anello nel bel mezzo dello spettacolo, ricevendo ovviamente il “si” della sua amata.

Nonostante ad oggi non sia impegnata a livello televisivo, Flora è rimasta comunque molto presente sui social network, dove solitamente pubblica fotografie inerenti alla sua vita privata. Di recente tuttavia, ha lanciato uno splendido messaggio a favore della lotta contro il cancro tramite una Instagram Stories. L’attrice infatti, con un bellissimo gesto ha ribadito il suo sostegno al progetto della Fondazione Heal, la quale si occupa proprio dei tumori cerebrali che colpiscono i bambini.