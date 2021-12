Gemma Galgani, l’ex compagno confessa il retroscena piccante: “… erano eccitanti”

Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e Donne”, ha rivelato alcuni dettagli inediti della relazione con Gemma terminata diverso tempo fa

Gemma è senza dubbio il personaggio principale del cosiddetto trono “Over”, dove recita una parte primaria da anni. Di tanti pretendenti che sono arrivati nel parterre nel corso del tempo, quello che senza alcuna ombra di dubbio ha catturato maggiormente le attenzioni della dama è Giorgio Manetti.

L’uomo è un sessantacinquenne di bell’aspetto nato in provincia di Firenze che è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Ha lasciato il dating show condotto da Maria De Filippi nel 2018, anno in cui ha deciso di tornare insieme ad una sua ex compagna.

La storia d’amore tra lui e la Galgani ha fatto parlare moltissimo gli appassionati di cronache rosa. I due infatti, hanno vissuto una relazione costituita da alti e bassi, con la dama torinese che per la prima volta è sembrata davvero innamorata di un cavaliere.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

Al giorno d’oggi Giorgio lavora per una emittente televisiva locale, dove guida un programma di genere culinario. Appena un paio di mesi fa invece è salito sul red carpet in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia per presentare un cortometraggio che si intitola “A killer for a friend”.

L’ex cavaliere di recente è tornato anche a parlare di Gemma, durante il corso di un’intervista concessa a “Fanpage”. All’epoca della fine del rapporto con la dama rimase molto deluso, in quanto lei non dimostrò la sua stessa volontà di lasciare insieme il programma.

Ciò nonostante, Manetti non ha nessun tipo di rancore nei suoi confronti, anzi piuttosto ha sottolineato l’ottima “chimica” che c’era tra loro. Secondo lui la Galgani è estremamente femminile ed ha un gran bel portamento, doti abbinate ad una innegabile eleganza. Verso la parte finale dell’intervista, il sessantacinquenne toscano ha confessato di essere stato corteggiato anche da altre donne all’epoca del dating show, tuttavia lui aveva in mente soltanto Gemma

“Anche se erano eccitanti, io avevo Gemma con cui avevo rapporti in quel periodo e non cercavo quello perché ero attratto da lei. Cercavo oltre alla femminilità, la personalità”, ha dichiarato l’ex cavaliere, prima di svelare un dettaglio intimo riguardante la loro prima volta: “Non è vero che si è concessa subito. Su questo ha ragione Gemma. Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti”.