Harry e Meghan, rivelato l’autore della frase razzista: bomba a Buckingham Palace

La persona che si è resa autrice della presunta frase razzista denunciata da Meghan Markle nei confronti del figlio adesso ha un nome

Nuovo e pesante scandalo a corte, dove si respira l’aria di una situazione sempre più difficile da gestire. In un periodo già non troppo semplice infatti, per la Royal Family è in arrivo l’ennesima tempesta che va ad aggiungersi ai diversi casi spinosi che tengono occupata la mente della Corona e dei suoi collaboratori.

L’altro giorno si è parlato molto del caso che ha colpito il principe William. Quest’ultimo infatti, ha esternato alcune frasi che hanno scatenato l’opinione pubblica, soprattutto dopo la denuncia di una nota scrittrice camerunense. In questo frangente, con ogni probabilità, il figlio del Principe Carlo e di Lady Diana non aveva intenzione di offendere qualcuno, tuttavia si è macchiato di un’eccessiva leggerezza per una figura di alto lignaggio come è la sua.

La vicenda che più recentemente si è abbattuta su Buckingham Palace invece, potrebbe assumere delle dimensioni molto più grandi, soprattutto se le voci che stanno girando in questo momento dovessero ricevere la conferma ufficiale.

Royal Family, ennesima bufera in arrivo

L’indiscrezione che ha sconvolto l’intero popolo britannico l’ha lanciata un giornalista americano che si chiama Cristopher Andersen. Quest’ultimo ha scritto il libro intitolato “Brothers And Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, dove parla appunto delle questioni private legate alle vite dei due principi con le loro consorti.

Come tutti ricordiamo bene, la denuncia di Meghan è arrivata in occasione dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, alla quale la duchessa di Sussex ha rivelato che un membro importante della Royal Family avrebbe utilizzato delle espressioni razziste rivolte all’indirizzo del piccolo Archie.

A svelare per la prima volta il nome di colui che si è macchiato di queste gravi frasi è stato proprio il sopracitato scrittore statunitense. Andersen ha puntato il dito contro il Principe Carlo che, stando alla sua ricostruzione, avrebbe chiesto a Camilla: “Mi domando che aspetto avranno i loro figli”, in riferimento ovviamente a quelli di Meghan ed Harry.

La sua consorte ha risposto con tutta diplomazia, replicando semplicemente che senz’altro saranno bellissimi, ma a quel punto è arrivata la frase incriminata pronunciata da Carlo: “Voglio dire, che carnagione potranno avere?”. Bisogna sottolineare però, come questa sia appunto la ricostruzione del giornalista, che non è stata confermata da nessuno dei diretti interessati. Tuttavia, come riportato dal Sun, Carlo avrebbe attivato i suoi legali per prendere un’attenta visione delle pagine del libro, in modo da valutare eventuali provvedimenti.