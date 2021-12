Luciana Littizzetto, il matrimonio a sorpresa con Fabio Fazio: la comica in abito bianco

L’affetto che lega Luciana Littizzetto e Fabio Fazio è un qualcosa di indescrivibile, come testimoniato dal recente messaggio della comica

Luciana Littizzetto, chiamata affettuosamente “Lucianina” da Fabio Fazio, è una delle comiche più brillanti del nostro Paese. Quando prende parola è pressoché impossibile non ascoltarla, in quanto in qualche maniera riesce sempre a rendere frizzanti anche i discorsi più seri e complessi.

Il suo talento pertanto è fuori discussione, motivo per cui il presentatore di “Che tempo che fa” se la tiene stretta da anni. La cabarettista nata a Torino è parte integrante della trasmissione dal 2005. Oltre al suo volto ed a quello di Fazio, troviamo da tempo anche quello di Filippa Lagerback, moglie di Daniele Bossari che riveste il ruolo di co-conduttrice.

Mentre all’inizio il format assumeva i contorni di un semplice talk show, al giorno d’oggi si è trasformato gradualmente in una sorta di varietà televisivo, con la presenza di molti ospiti che, talvolta, regalano anche esibizioni e simpatici siparietti che rendono più godibile la visione del programma stesso.

Le dolci parole di Luciana Littizzetto

La Littizzetto di recente, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha letto in diretta una lunga lettera in cui sollecita l’intervento dello Stato verso un tema ancora oggi irrisolto: “Il femminicidio, caro Stato, non è quasi mai un evento imprevedibile. Per questo le donne quando denunciano devono essere credute e protette da subito: perché mentre la giustizia è lenta la violenza è molto molto veloce”.

Sono tante le personalità del mondo dello spettacolo che hanno condiviso a loro volta le parole della comica, le quali sono proseguite in questa maniera: “Sai quante sono le donne in Italia? Il 51,3% della popolazione e tantissime di loro ogni giorno sono spesso calpestate, picchiate, martoriate e uccise dal compagno violento. Loro possono fare il primo passo denunciando ma poi non puoi dare a loro la responsabilità di salvarsi, a salvarle devi essere tu, Stato mio”.

Qualche giorno più tardi rispetto a questo importante e significativo appello, Luciana ha pubblicato un post dal contenuto completamente diverso. Lei, infatti, ha voluto fare gli auguri a Fabio Fazio per il suo compleanno in un modo originale. Ha caricato su Instagram una foto di loro due vestiti in abiti nuziali, nel mentre si recano all’altare.

Naturalmente si tratta di uno sketch organizzato diversi anni fa, che sapientemente la Littizzetto ha utilizzato nuovamente per omaggiare il suo caro collega e, soprattutto, amico. Per completare la dedica, la cinquantasettenne ha aggiunto all’immagine queste dolcissime parole: “Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà”.