“Sei proprio stupida”: Tina Cipollari ammutolita dalla presentatrice

Tina Cipollari ha esagerato con le parole, motivo per cui è stata duramente ripresa da Maria De Filippi che le ha dato della stupida

La vicenda di cui parliamo oggi è accaduta proprio nelle ultime ore. La situazione che si è venuta a creare all’interno dello studio televisivo in cui si svolgono le riprese di “Uomini e Donne” è in parte comica, o almeno è nata come una situazione giocosa, fino a quando però la padrona di casa ha esaurito la sua pazienza.

Tina è nota per il suo carattere e per la sua schiettezza, con la quale spesso ferisce dame e cavalieri indistintamente, senza pensare troppo alle conseguenze delle sue parole. Un po’ più posato è invece Gianni Sperti, suo storico partner di lavoro che solitamente riesce a mantenere un maggiore equilibrio rispetto alla collega.

In questo caso, a differenza di come capita spesso, la “vittima” della Cipollari non è stata Gemma Galgani, bensì un’altra signora che possiamo definire una new entry all’interno del parterre. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nell’ultimo appuntamento del dating show.

Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari

Di recente è entrata a far parte del programma una nuova dama, il cui nome corrisponde a quello di Bernarda. La donna è scesa dai gradini per corteggiare Biagio, ma a catturare l’attenzione di Tina è proprio il suo nome.

L’opinionista infatti, ha fatto ironia esclamando: “Ah, Bernarda… Già il nome”. Subito Maria ha capito a cosa facesse riferimento la Cipollari, tanto che le ha intimato di farla immediatamente finita con questo sarcasmo ai limiti del consentito.

Dal suo canto però, Tina non ha ascoltato le parole della padrona di casa, continuando piuttosto a divertirsi e, al tempo stesso, a far ridere il pubblico presente in studio. Mentre la signora ha dimostrato di possedere una certa diplomazia, evitando dunque di rispondere alle battutine, la moglie di Maurizio Costanzo non è stata altrettanto clemente.

“Tina sei proprio stupida, smettila”, ha tuonato la De Filippi, facendo in modo che l’opinionista lasciasse in pace l’ultima arrivata. Dello stesso avviso della presentatrice sono stati anche la maggior parte dei commenti arrivati sui social network, inviati da tanti telespettatori che credono che in questo caso Tina abbia davvero esagerato con un’ironia di cattivo gusto.