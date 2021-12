Sonia Bruganelli addolorata dalla grave perdita: il messaggio strappalacrime

Sonia Bruganelli ha perso di recente una persona alla quale teneva moltissimo, come dichiarato da lei stessa tramite i social network

La moglie di Paolo Bonolis fino allo scorso anno non era molto nota agli occhi del grande pubblico, visto che raramente è apparsa sul piccolo schermo dove invece sta prendendo sempre più piede a partire da questa stagione.

Il merito di questa sua crescente visibilità va dato naturalmente anche ad Alfonso Signorini, il quale ha creduto in lei fin da quando ha iniziato i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due opinionisti dell’edizione precedente non sono stati capaci di lasciare il segno, dato che né Pupo né Antonella Elia hanno ricevuto la conferma.

A differenza della coppia che ha lasciato il testimone, Sonia e Adriana Volpe stanno sicuramente facendo un lavoro migliore. La testimonianza sta nella grande riuscita della trasmissione, che visti gli elevati ascolti è stata prolungata fino al mese di marzo, diventando in tal modo quella più lunga fin qui andata in onda.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

La grande sofferenza di Sonia Bruganelli

Poco più di ventiquattro ore fa, la Bruganelli ha condiviso un post sul suo account di Instagram, all’interno del quale ha caricato una foto risalente a moltissimi anni orsono, vale a dire nel periodo in cui lei era ancora una semplice bambina.

Per l’occasione ha voluto regalare un omaggio ad una persona scomparsa proprio di recente, ossia un caro amico di suo padre. Il nome dell’uomo corrisponde a quello di Francesco Parra, conosciuto anche con l’appellativo di “Doctor Laser”.

Insieme alla fotografia Sonia ha aggiunto una didascalia in cui ha speso qualche parola per il compianto dottor Parra: “Da oggi papà avrai un amico in più li su con te. A noi qui giù lui mancherà tanto. Doctor Laser per gli altri, per noi solo Francesco”.

Nonostante sia stata ben chiara, diversi followers hanno frainteso il messaggio della moglie di Bonolis, pensando che ad esser deceduto fosse stato il padre. Quest’ultimo invece, è venuto a mancare diverso tempo fa, come i seguaci più affezionati della Bruganelli sanno benissimo. Tuttavia anche la scomparsa di un caro amico di famiglia come lo è stato Francesco ha arrecato molta sofferenza alla donna, che con grande sensibilità ha espresso la sua nostalgia tramite un bellissimo ricordo.