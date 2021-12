Triste notizia per Maria De Filippi: purtroppo la conduttrice non ce l’ha fatta

Dopo i tanti successi da lei collezionati, questa volta per Maria è arrivata una vera batosta. Andiamo a svelare i dettagli in merito

Per una abituata ad ottenere soltanto grandi traguardi non sarà facile digerire un colpo del genere. La De Filippi infatti, è senza dubbio una delle conduttrici che offre maggiori garanzie di successo, per merito dei suoi tanti programmi tutti estremamente seguiti.

Durante l’odierno pomeriggio è andato in onda il tradizionale appuntamento di “Uomini e Donne”, dove sta tenendo banco l’assenza di Gemma Galgani. La celebre dama del parterre del dating show targato Mediaset manca ormai da più di una settimana. Il motivo è da ricondurre al Covid 19 che l’ha colpita, costringendola pertanto ad una quarantena forzata.

L’altra trasmissione di punta della moglie di Costanzo è naturalmente “Amici”, talent che al momento si trova ancora nella sua fase iniziale. Per quel che riguarda il serale non è stata ancora comunicata la data in cui avrà inizio, tuttavia con ogni probabilità se ne parlerà per l’anno venturo, dato che ormai siamo prossimi alle festività natalizie.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Pessimo risveglio per Maria De Filippi

La notizia a cui facciamo riferimento è stata una sorpresa per tutti, soprattutto considerando l’andamento che fin qui aveva avuto il format presentato da Maria. Incredibilmente infatti, domenica pomeriggio “Amici” è stato sconfitto da “Domenica In”, la quale per la prima volta in stagione ha fatto registrare uno share superiore al talent show della De Filippi.

Dati alla mano, ci accorgiamo che il rotocalco targato Rai della zia Mara ha fatto registrare il 20% di ascolti, con quasi tre milioni e mezzo di telespettatori da casa incollati davanti al video. Il programma “rivale” invece, si è fermato soltanto al 19.5%, catturando le attenzioni di poco più di tre milioni di ascoltatori.

Sicuramente la padrona di casa di “Amici” si starà chiedendo il motivo di tale debacle, la quale fino alla settimana scorsa sembrava pressoché impronosticabile. Una delle ipotesi che è stata fatta è quella legata all’infortunio in cui è incappata la Venier, di cui negli ultimi giorni si è parlato molto. L’episodio potrebbe aver suscitato una maggiore curiosità all’indirizzo del suo format, che come ben sappiamo deve gran parte del grande successo proprio alla bravura ed alla professionalità della fantastica showgirl veneta.