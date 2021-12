Uomini e Donne, Andrea Nicole esce allo scoperto: ecco chi ha scelto la tronista

Andrea Nicole è finalmente giunta ad una scelta, la quale ha scatenato reazioni contrastanti all’interno del parterre. Ecco di chi si tratta

La settimana che stiamo vivendo ci ha regalato diverse emozioni per quel che riguarda il dating show più seguito della televisione italiana. Prima di tutto parliamo del trono classico, dove Roberta si trova al centro dei due pretendenti che la stanno corteggiando già da qualche tempo.

Stando alle parole della tronista, al momento sta passando una fase in cui è assalita dai dubbi, visto che si trova bene con entrambi i cavalieri. La sua non sarà una scelta facilissima, motivo per cui la decisione non è attesa così a breve.

In merito al trono Over invece, due ex volti del programma di Maria De Filippi hanno annunciato la data delle loro nozze. La celebrazione tra Angela ed Antonio si terrà venerdì 17 dicembre, coronando in tal modo la loro splendida favola d’amore.

Ecco la scelta di Andrea Nicole

Durante le riprese dell’ultimo appuntamento di “Uomini e Donne”, la prima tronista trans della storia del format ha finalmente pronunciato il nome del cavaliere da lei scelto. Andrea Nicole infatti, ha deciso di uscire dallo studio televisivo insieme a Ciprian Aftim.

Naturalmente il più deluso in assoluto di questo verdetto è stato l’altro pretendente, ovvero Alessandro, il quale ha puntato il dito sia sulla donna che sul suo rivale, accusandoli entrambi di aver giocato sporco in virtù di una scelta che ha contrariato anche i due storici opinionisti della trasmissione.

La nuova coppia in effetti, ha trascorso la notte insieme senza aver messo al corrente nessuno di tale episodio, ragion per cui Gianni Sperti si è scagliato contro la tronista. Secondo l’ex ballerino, Andrea Nicole non era degna di stare sul trono, nonostante all’inizio avesse riposto molta fiducia nei suoi confronti.

Dello stesso avviso del suo collega è stata Tina Cipollari, concordando sul fatto che non si è trattato di un comportamento corretto da parte dei due. Ad unirsi al coro degli opinionisti di “Uomini e Donne” ci sono stati anche i telespettatori da casa, che tramite i social network hanno riempito di commenti negativi i recenti post del dating show. La storia tra Andrea Nicole e Ciprian non è dunque partita nel migliore dei modi, con la tronista che tra l’altro è esplosa in lacrime a seguito delle tante accuse ricevute.