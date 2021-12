Vanessa Incontrada, le commoventi parole per il figlio: “Già mi manchi…”

Vanessa Incontrada si è lasciata andare ad un messaggio carico di affetto nei confronti di suo figlio. Vediamo insieme le sue parole

La famosa conduttrice televisiva, al momento è alla guida di “Zelig”, storica trasmissione dei canali Mediaset in cui la risate non mancano mai. Nata da padre italiano e mamma spagnola, la Incontrada è cresciuta in terra iberica, fino a quando verso i diciotto anni si è trasferita in Italia, per la precisione nel capoluogo della Lombardia.

Fino a poche settimane fa, Vanessa è stata seduta dietro al bancone di “Striscia la Notizia” insieme ad Alessandro Siani. In questi giorni è circolata una voce di corridoio secondo la quale la coppia sarebbe stata sostituita da Antonio Ricci in virtù dei bassi ascolti fatti registrare.

Tuttavia dietro a questa indiscrezione non c’è nulla di veritiero, come ribadito anche dallo stesso attore partenopeo. Quest’ultimo ha presentato la sua ultima commedia, la quale verrà distribuita tra meno di un mese con il titolo di “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. L’uscita del film potrebbe essere appunto uno dei reali motivi che hanno fatto in modo che il regista lasciasse il tg satirico di Canale 5, cosa che probabilmente era già concordata fin da quando ha accettato l’incarico.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Vanessa Incontrada fa commuovere i fans

La showgirl spagnola ha da sempre dimostrato di essere molto valida in più ambiti, passando senza alcun problema dalla conduzione alla recitazione. Vanessa infatti, nel corso della sua brillante carriera ha partecipato alle riprese di diversi film, sia sul grande che sul piccolo schermo.

Tuttavia, non va sottovalutato nemmeno il suo impegno teatrale, in virtù della sua grande capacità di comunicare con il pubblico. Proprio in questo periodo, la Incontrada è in tour, in quanto fa parte del cast dello spettacolo diretto da Gabriele Pignotta intitolato “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?”.

Una manciata di ore fa, la conduttrice di “Zelig” ha condiviso un post dal contenuto commovente indirizzato a suo figlio Isal, nato nel 2008 dalla sua relazione sentimentale con Rossano Laurini.

All’interno della pubblicazione, oltre alla foto in cui vediamo lei insieme al bambino, Vanessa ha inserito una didascalia in cui manifesta tutta la mancanza nei suoi confronti: “Già mi manchi mio principe, ti dedico la tua canzone preferita”, ha scritto la Incontrada che, come promesso, per la storia di Instagram ha scelto un brano di Blanco, probabilmente uno degli artisti preferiti da Isal.