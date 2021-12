Ve la ricordate Samuela Sardo, “Anna Boschi” di Un posto al sole? Ecco che fine ha fatto

La nota attrice italiana è stata l’interprete del personaggio di “Anna Boschi” nella soap opera Un posto al sole. Ecco cosa fa oggi

Il percorso che l’ha portata a diventare un’attrice affermata è iniziato quando era giovanissima. Nata nel settembre del 1977 infatti, Samuela ha preso parte alle prime pellicole fin dalla metà degli anni ottanta.

Nel 1985 per esempio ha partecipato alle riprese di “La Gabbia”, diretto dal regista e scrittore italiano Giuseppe Patroni Griffi. Nel 1990 invece, ha recitato in ben tre film differenti, tra i quali spicca “Il male oscuro” di Mario Monicelli.

Proprio a partire da quel periodo ha cominciato ad affacciarsi anche sul piccolo schermo, collezionando una lunga lista di partecipazioni all’interno di varie serie televisive. Prima di approdare nel cast di “Un posto al sole” ha preso parte a “I ragazzi del muretto 3”, dove ha riscosso un grande successo che le è valso un incremento della sua fama.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Avete mai visto la madre di Belen Rodriguez? Si capisce da chi ha ripreso la sua bellezza

Samuela Sardo ai giorni nostri

Una gran fetta di pubblico ricorda Samuela nei panni di “Anna Boschi”, ovvero la sorella di “Franco Boschi”. Inizialmente ha recitato in “Un posto al sole” nell’arco temporale che va dal 1996 al 1998, per poi farvi ritorno per le stagioni 2002 e 2003, prima del suo addio definitivo.

Tra le altre serie televisive di successo a cui ha partecipato ricordiamo “Una donna per amico”, “Incantesimo” e “Un passo dal cielo”. È proprio sul set di “Incantesimo” che ha conosciuto Walter Nudo, attore con cui ha intrapreso una relazione sentimentale durata fino al 2008.

Nel luglio del 2011 invece, la Sardo si è unita in matrimonio con Massimo Romeo Piparo, produttore e regista teatrale italiano. La coppia ha dato alla luce una figlia nel 2013, per la quale è stato scelto il nome di Ludovica. Dopo la nascita della sua bambina, Samuela ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo, concentrandosi in special modo su quella che è la sua splendida famiglia.

Negli ultimi anni infatti, i suoi impegni sul set sono stati centellinati. Nel 2016 ha partecipato alle riprese della pellicola intitolata “Attesa e cambiamenti”, mentre due anni più tardi è tornata a teatro con lo spettacolo “Belle ripiene”, diretto tra l’altro proprio da suo marito, con un cast composto da nomi di livello come quelli di Tosca D’Aquino, Rossella Brescia e Roberta Lanfranchi.