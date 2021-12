GfVip, Alfonso Signorini rischia l’ammutinamento: ecco cosa sta succedendo

Brutte notizie in vista per Alfonso Signorini che, considerata la situazione, sta pensando di correre ai ripari. Andiamo a scoprire i dettagli

Nubi nere si prospettano nell’immediato futuro del conduttore del Grande Fratello Vip. Il reality, che ormai si sta avvicinando al giro di boa, fino ad ora è andato nel modo in cui Alfonso sperava. Grazie alle fitte trame che ha messo in piedi infatti, il pubblico da casa sta dimostrando un certo apprezzamento per l’edizione in corso, la quale è risultata estremamente seguita in riferimento agli indici dell’auditel.

L’ingresso nella casa più spiata d’Italia da parte di Valeria Marini ha dato nuova linfa al programma. Tuttavia la nota showgirl romana non è l’unica ad essere entrata in gioco in corso, visto che sette giorni prima hanno preso parte alla gara anche Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Quest’ultima, nel giro di pochi minuti è riuscita a mettersi contro diversi “vipponi”, a causa di alcune sue dichiarazioni che sono state accolte in modo negativo da alcuni coinquilini.

Ecco i concorrenti che presto potrebbero abbandonare

Ormai è risaputo il fatto che il reality show di Canale 5 verrà prolungato fino a marzo, una scelta che ha riempito di gioia il pubblico da casa che potrà contare sulla presenza del format all’interno del palinsesto televisivo per altri tre mesi.

Nonostante l’entusiasmo dei telespettatori però, bisogna tenere in considerazione il fatto che tutti i concorrenti hanno firmato un contratto con scadenza a dicembre. Il 13 di questo mese infatti, alcuni di loro potrebbero lasciare la casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare i loro cari durante le feste natalizie.

Tra i Vip che, con molta probabilità, daranno presto l’addio alle riprese del programma targato Mediaset troviamo Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Carmen Russo e Soleil Sorge. Se tali voci venissero confermate, per Signorini si tratterebbe di una sorta di “ammutinamento”, viste le difficoltà che incontrerebbe a trovare dei validi sostituti in corsa.

Qualche innesto già c’è stato, come abbiamo visto anche in precedenza, tuttavia non sono sufficienti a coprire un esodo del genere. Proprio per questo motivo, siamo certi che il presentatore si sarà già messo all’opera per trovare delle alternative di livello, permettendo così al pubblico di continuare a gustarsi uno spettacolo degno del suo nome.