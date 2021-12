Rudy Zerbi non usa mezzi termini: cattive notizie per l’allievo di “Amici”

All’insegnante di “Amici” non è piaciuta l’ultima prova di uno dei suoi allievi, motivo per cui ha sbottato. Vediamo insieme cos’è successo

A seguito del comportamento di alcuni suoi colleghi, anche Rudy Zerbi di recente ha deciso di intervenire in merito all’esibizione di cui si è reso protagonista uno degli allievi della scuola di “Amici di Maria De Filippi”.

Il figlio di Davide Mengacci è uno dei maggiori esperti della trasmissione per quel che concerne il canto, materia che lui insegna fin da quando è approdato alla corte della moglie di Costanzo. Quest’ultima e Rudy hanno costruito un bel rapporto di amicizia nel corso del tempo, con il critico musicale che si è sempre dichiarato riconoscente nei suoi confronti per la grande fiducia che le ha dato.

“Maria mi ha dato modo di lavorare con la mia passione e mantenere la mia famiglia”, queste le parole con cui Zerbi durante un’intervista ha mostrato la sua gratitudine all’indirizzo di una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano.

Lo sfogo di Rudy Zerbi

I professori del talent show hanno personalità diverse e modi di pensare spesso in contrasto tra di loro. Ciò nonostante, con grande diplomazia riescono sempre a trovare il modo di evitare che le polemiche degenerino. Tuttavia, due insegnanti in particolare sono andati spesso vicini alla lite.

Ovviamente stiamo parlando di Zerbi e di Anna Pettinelli, che in vari frangenti non se le sono mandate a dire, con la padrona di casa che talvolta si è trovata costretta ad intervenire in prima persona. Viste le tante critiche che uno degli allievi di Rudy ha ricevuto da parte della professoressa, il critico musicale ha deciso di adottare il suo stesso metodo.

Dopo l’ultimo appuntamento di domenica scorsa infatti, Zerbi ha fatto recapitare ad Albe un videomessaggio, notizia accolta con grande stupore da parte del ragazzo: “Albe sono andato a prendere la tua esibizione di domenica senza autotune e vorrei che tu ti ascoltassi e ti rendessi conto di quanto hai stonato”, queste le parole con cui Rudy ha bacchettato l’allievo, prima di spiegare il motivo del suo gesto: “Io di solito queste cose non le noto, ma se qualcuno inizia a farle lo farò anche io”, ha chiosato il cinquantaduenne, lanciando una frecciatina (non troppo velata) alla sua collega.