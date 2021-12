Vi ricordate di Francesca Piri, concorrente del primo Grande Fratello? Ecco com’è diventata

Francesca Piri è stata una delle partecipanti alla prima edizione del Grande Fratello. A distanza di anni è completamente cambiata

Prima che prendesse piede in via definitiva la versione dedicata ai Vip, per molti anni è andata in onda quella classica, vale a dire riservata alle persone non famose. All’epoca infatti, l’idea di un reality simile nacque da una sorta di esperimento sociale, che consiste nell’osservare i comportamenti e le interazioni di un gruppo di persone che non si conoscono all’interno di una casa.

Di personaggi particolari ne sono passati molti, così come ci sono stati anche alcuni che sono riusciti ad emergere nel mondo dello spettacolo sfruttando un’ottima occasione come questa. Una concorrente che invece non è riuscita a lasciare il segno è Francesca Piri, la quale tuttavia detiene una specie di record.

L’ex gieffina infatti, è stata la prima eliminata della storia del noto reality show. Dopo la breve avventura all’interno della casa del GF, Francesca non ha più trovato spazio in tv, fatta eccezione per qualche rara ospitata nei mesi seguenti alla sua uscita dal gioco.

Cosa fa Francesca Piri al giorno d’oggi?

La prima edizione del Grande Fratello è stata vinta da Cristina Plevani, tuttavia è passata alla storia anche per la presenza di alcuni volti che in seguito si sono affermati a livello televisivo. Oltre al compianto Pietro Taricone, scomparso nel 2010 a causa di un tragico incidente, hanno partecipato personaggi come Marina La Rosa, Salvo Veneziano e Rocco Casalino.

Quando Francesca entrò nella casa di Cinecittà era una ragazza di appena ventiquattro anni, mentre al giorno d’oggi è una donna adulta che nella vita fa tutt’altro mestiere. Dopo la fine del reality, la Piri ha continuato i suoi studi alla Sapienza di Roma, svolgendo in seguito altri lavori come la cameriera e la segretaria per un importante studio medico.

Al giorno d’oggi invece, la prima concorrente eliminata della storia del Grande Fratello lavora come trascrittrice di udienze penali, grazie ad un corso da lei frequentato di stenotipia. Per quel che riguarda la sua vita privata infine, non ci è dato sapere se abbia trovato o meno la sua dolce metà, così come non è noto se abbia messo al mondo dei figli.