GfVip, momenti di passione tra Alex e Soleil: incontenibili nella piscina

I due concorrenti della sesta edizione del GfVip sono sempre più vicini l’uno con l’altra, come dimostrato di recente nella piscina

La relazione che è nata in maniera spontanea tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della casa continua ad essere tema di dibattito. Mentre lui si dichiara innamorato alla follia della sua donna, la quale tra l’altro ufficialmente non sarebbe nemmeno sua moglie, allo stesso tempo prosegue la conoscenza con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Baci, abbracci, coccole, effusioni di vario genere, i due concorrenti non riescono a stare lontani tra loro per molto, come se una calamita in qualche modo li attirasse insieme. Entrambi hanno ribadito a più riprese che non si tratta di un flirt, anche se agli occhi della maggior parte del pubblico sembra proprio di si.

È difficile in effetti negare che ci sia un rapporto speciale, cosa che l’attore ha affermato durante il confronto con Delia Duran. Quest’ultima infatti, in un primo momento si era detta non gelosa della situazione, ma in seguito ci ha ripensato al punto che è andata a trovare il suo uomo nella casa di Cinecittà per ottenere da lui alcune risposte.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Alex e Soleil: un bagno in piscina elettrizzante

I telespettatori del reality show nutrono la speranza che la donna di Alex possa accedere dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia, ma non in qualità di ospite, bensì di concorrente in gara. A quel punto infatti, sarebbe interessante osservare il comportamento dell’attore, che da un lato si troverebbe la compagna e dall’altro la sua cara “amica” Soleil.

Nel frattempo, indiscrezioni a parte, la coppia composta da Belli e dalla Sorge si è goduta un bel bagno nella piscina al coperto. I due non si sono staccati un attimo, con l’uomo che sorreggeva la ventisettenne all’interno dell’acqua, prima di abbracciarsi calorosamente come fanno spesso e volentieri.

Per quanto possano continuare a smentire, la loro grande complicità è un dato di fatto oggettivo, motivo per cui si fa sempre più fatica a credere alla storia della sincera amicizia. Da un momento all’altro c’è la sensazione che la vicenda si possa sbloccare in un senso o nell’altro, anche perché il pubblico del programma condotto da Alfonso Signorini inizia ad essere stufo di assistere a questo “teatrino” che finora non ha portato a nulla se non un fiume di chiacchiere.