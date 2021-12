Miriana Trevisan sotto le coperte insieme ad un uomo: ecco di chi si tratta

Miriana Trevisan si è avvicinata in maniera speciale ad un altro concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo di chi si tratta

Nelle prime battute del reality show targato Mediaset la Trevisan ha costruito un rapporto con Nicola Pisu, il quale è stato eliminato ormai da un paio di settimane. Tuttavia non è stata l’eliminazione a far allontanare i due, visto che Miriana prima della sua uscita ha fatto un netto dietrofront, sottolineando il fatto che per lei si trattasse solo di una bella amicizia.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, la patron di “Miss Italia”, si è dichiarato alquanto deluso per il comportamento della showgirl, accusandola di non essere stata trasparente nei suoi confronti. Dello stesso avviso è stato il pubblico da casa, come dimostrato dall’esito del televoto in cui i telespettatori hanno manifestato la volontà di estrometterla dal gioco.

Tuttavia, per sua grande fortuna, il biglietto di ritorno era proprio in suo possesso, motivo per cui nonostante l’eliminazione è rientrata nella casa più spiata e seguita d’Italia. Proprio nelle mura dell’abitazione di Cinecittà, in queste ore la Trevisan sembra sempre più vicina ad un altro concorrente, al punto da finirci sotto le coperte insieme.

Miriana Trevisan ha conosciuto la sua nuova fiamma?

L’ex moglie di Pago sembra molto interessata ad uno dei “vipponi” che è entrato nella casa recentemente. Il suo nome corrisponde a quello di Biagio D’Anelli, il quale in passato aveva partecipato all’undicesima edizione del reality show ovvero quando, al contrario di oggi, era ancora riservato alle persone non famose.

Nel corso della sua vita Biagio ha intrapreso diverse relazioni sentimentali con donne famose nel mondo dello spettacolo, a partire da Guendalina Tavassi fino ad arrivare al flirt con Francesca Cipriani. Nato nel febbraio del 1983 a San Giovanni Rotondo, appena una settimana fa è entrato nuovamente nella casa del Grande Fratello.

Quando durante la puntata gli è stato ricordato il momento in cui si è infilato sotto le coperte insieme a Miriana, D’Anelli ha replicato in questo modo: “Lo vedo che siete un po’ maliziosi. Sì, ero sotto le coperte con Miriana Trevisan… In pratica aveva un pelucchio dei vestiti al naso e non sapevo come dirlo o toglierglielo”.

In seguito il gieffino, ha proseguito concludendo la sua spiegazione per chiarire una volta per tutte ciò che è accaduto realmente: “Ero nel letto con lei e l’ho coperta e le ho detto ‘togli sto coso, fai fare a me’. Lei mi ha detto a voce alta ‘cosa fai? Questa è una cosa molto intima’. Per questo pensavano tutti altro. L’ho anche presa un po’ in giro”, ha chiosato Biagio, schiavando in tal modo tutte le domande riguardanti la nascita di una presunta relazione con la quarantanovenne napoletana.