GfVip, Manuel Bortuzzo perde le staffe con Lulù: mai visto così infuriato

La giovane ex promessa del nuoto italiano ha perso tutta la pazienza nei confronti di Lulù, verso la quale si è sfogato con parole durissime

Quella che sembrava essere una bella storia d’amore, almeno per come era iniziata, pian piano si sta trasformando in un rapporto sempre più “velenoso”. Manuel e Lucrezia infatti, avevano messo in piedi una relazione che stava appassionando il pubblico da casa, per via della naturalezza con cui si sono avvicinati l’un l’altra.

Già da diverse settimane tuttavia, questo tipo di feeling si è incrinato, con la coppia che è letteralmente scoppiata. I due, negli ultimi tempi, si sono resi protagonisti di diverse discussioni, arrivando spesso ad usare dei toni piuttosto alti.

La loro ultima lite però, è stata quella che ha fatto traboccare il vaso, soprattutto tenendo in considerazione le parole decise che Bortuzzo ha pronunciato nei riguardi della Selassiè, la quale di recente ha avuto una sorta di crisi isterica a seguito dell’eliminazione dalla gara di sua sorella Jessica.

Manuel Bortuzzo ci va giù pesante

Ormai la pazienza di Manuel si è totalmente esaurita, al punto che lo ha dichiarato apertamente davanti a tutti i coinquilini. L’episodio che ha fatto scattare nuovamente il ragazzo risale proprio alle ultime ore.

Appena svegliatosi, Bortuzzo ha dato il suo buongiorno a Sophie Codegoni con un bacio affettuoso, scena che ha fatto ingelosire Lulù. Quest’ultima ha sottolineato subito il comportamento dell’ex nuotatore, il quale a quel punto non ha resistito più ed è sbottato in maniera eclatante.

“Tu ti fai i ca*** tuoi ed io mi faccio i ca*** miei. Basta… Non mi rompere il ca*** con il bacio a Sophie ed a te no ma che vuoi? Sono quelle battute pesanti del ca*** che a me fanno schifo quindi evita con me, evita”, ha tuonato Manuel, che poi ha ribadito il suo desiderio di essere lasciato in santa pace.

Lucrezia, che nella scorsa puntata ha subito anche un duro rimprovero da parte di Alfonso Signorini, si è rivolta all’intero gruppo chiedendo il perché tutti si fossero girati ad ascoltare la loro discussione, la quale lei avrebbe preferito che fosse rimasta privata. La situazione tuttavia, sembra ormai aver assunto dei contorni ben delineati, con Bortuzzo che appare fortemente intenzionato a chiudere definitivamente con la Selassiè.