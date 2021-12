Orribili notizie per Patrizia Pellegrino: l’attrice rischia davvero di non farcela

La nota attrice di Torre Annunziata è a forte rischio eliminazione, dopo i diversi voti incassati durante le nomination dell’ultima puntata

L’ingresso di Patrizia nella casa del Grande Fratello Vip non è stato di certo dei migliori, visto che ha attirato le antipatie di diversi coinquilini fin dai primi minuti di permanenza. L’attrice infatti, prima di entrare ufficialmente in gioco, ha rilasciato dei commenti poco graditi da alcuni suoi compagni di avventura, che per questo motivo non le hanno riservato una grande accoglienza.

La carriera della Pellegrino all’interno del mondo dello show business ha visto la sua alba a cavallo tra gli anni settanta e gli ottanta. Nel 1977 ha preso parte alle riprese della pellicola dal titolo “Onore e guapparia”, mentre l’anno seguente è sbarcata sul piccolo schermo partecipando alla trasmissione intitolata “Odeon. Tutto quanto fa spettacolo”, in onda all’epoca sulle frequenze di Rai 2.

Con il passare del tempo la nota attrice partenopea ha collezionato sempre più presenze all’interno di svariati film. La sua più recente interpretazione al cinema risale al 2018, anno in cui è entrata nel cast di “Le grida del silenzio” della regista italiana Alessandra Carlesi.

Leggi qui -> Maria De Filippi, il retroscena intimo del suo rapporto con Maurizio Costanzo: “La cosa che ci piace di più”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

La permanenza di Patrizia Pellegrino è sempre più in bilico

Quella che è la sesta edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata sia per la sua durata record che per l’ampio “turnover” messo in atto da parte del conduttore. Egli infatti, si è impegnato a trovare dei sostituti all’altezza che andranno a rimpiazzare coloro che a breve abbandoneranno la casa, visto che il contratto iniziale ha la scadenza fissata per il 13 di dicembre.

Tutti i “vipponi” che non firmeranno il prolungamento dunque, abbandoneranno il reality show tra poco più di una settimana, ragione per la quale Alfonso Signorini ha favorito l’ingresso di diverse new entry, tra le quali figura anche il nome di Patrizia Pellegrino.

Mentre gli altri nuovi entrati hanno schiavato il rischio del televoto, all’attrice è spettata una sorte meno favorevole, essendo finita dritta in nomination. In questi giorni pertanto, dovrà confrontarsi con gli altri due nominati, ovvero le due sorelle Selassiè rimaste in gara dopo l’eliminazione di Jessica. Ora la palla è passata nelle mani del pubblico da casa, che come al solito avrà la facoltà di decidere il nome del concorrente meno meritevole di restare in gioco attraverso l’attesissimo verdetto del televoto.