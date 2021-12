Stefania Orlando, le frasi scioccanti della showgirl: “Figli di una…”

Stefania Orlando non ha utilizzato mezzi termini per esprimere tutto il suo disappunto attraverso uno sfogo sui social network

Da poco è terminata la sua bellissima avventura in quel di “Tale e Quale Show”, dove si è divertita nel cimentarsi in un’avvincente sfida insieme ad altri volti noti della tv. L’ultima edizione del programma di Carlo Conti è stata vinta dai Gemelli di Guidonia, tuttavia sono in molti ad aver strappato applausi grazie a delle eccezionali imitazioni, come ad esempio quella di Fiorella Mannoia da parte della Orlando stessa.

Stefania al momento, è uno dei volti principali della trasmissione guidata da Alberto Matano “La vita in diretta”, anche questa in onda sulle frequenze dei canali Rai così come il talent show a cui ha preso parte di recente. All’interno dello storico rotocalco riveste il ruolo di opinionista ricorrente, avendo la facoltà di esporre il suo pensiero sui vari temi che vengono dibattuti di puntata in puntata.

In questi giorni inoltre, è stata confermata la presenza della splendida showgirl nel format presentato da Silvia Toffanin sulle reti Mediaset. Nel corso dell’ormai imminente weekend infatti, la cinquantaquattrenne rilascerà un’intervista ai microfoni di “Verissimo”, notizia accolta con grande curiosità da parte dei suoi molteplici fans.

Il messaggio di Stefania Orlando

Uno degli argomenti di cui si è parlato anche a “La vita in diretta”, così come in molte altre trasmissioni del palinsesto televisivo, è quello legato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Su questa tematica Stefania ha voluto dire la sua anche sui social network.

Attraverso una Instagram Stories infatti, ha affermato la sua idea della società in cui viviamo al giorno d’oggi: “La società è piena di figli di una cultura maschilista e machista che andrebbe sradicata e cambiata. Bisogna ricominciare dalle basi, insegnare nelle scuole il rispetto per la donna che non può essere considerata ancora oggi un oggetto”.

In questi giorni si è parlato molto del brutto episodio capitato in occasione di Empoli-Fiorentina, ovvero della molestia subita dalla giornalista da parte di un tifoso. Il gesto riprovevole commesso dall’uomo non è passato inosservato nemmeno agli occhi di Stefania, che ha commentato la vicenda con le seguenti parole.

“Non si può giustificare ciò che purtroppo molti considerano una bravata. […] Ho letto troppe frasi che vorrebbero scusare o attenuare la gravità del fatto successo a Greta Beccaglia”, ha tuonato la showgirl, prima di sottolineare come spesso siano state proprio le stesse donne a farlo: “Se vogliamo rispetto dall’universo maschile allora dobbiamo essere le prime a difendere l’universo femminile”.