Uomini e Donne, Costabile ha già voltato pagina: dopo Gemma ecco la sua nuova dama

Costabile, dopo la rottura con Gemma Galgani, ha finalmente conosciuto una nuova dama con la quale sta costruendo un bel rapporto

Al giorno d’oggi Costabile Albore è in pensione, dopo che nel corso della sua vita ha lavorato per molti anni tra Roma e Milano. Sul suo conto non sappiamo moltissime cose, anche perché non possiede nessun tipo di account verificato sui social network.

Tra gli hobby che lui stesso ha svelato durante le riprese di “Uomini e Donne” spicca quello per le immersioni subacquee, motivo per cui passa buona parte dell’anno in Egitto, per la precisione a Sharm El Sheikh.

Con il suo carisma ed il suo savoir faire è riuscito a catturare le attenzioni della dama più chiacchierata in assoluto del trono Over, vale a dire Gemma Galgani. I due si sono frequentati per un periodo, nel corso del quale hanno organizzato diverse esterne in cui sono stati bene al punto da scambiarsi dei lunghi baci appassionati. Purtroppo però, anche la pazienza di un uomo come Costabile non è inesauribile, infatti quest’ultimo si è stancato delle continue polemiche della dama torinese al punto da chiudere la relazione in via definitiva.

Costabile sempre più vicino ad una nuova dama

La donna di cui stiamo parlando si chiama Giusy Zenere, nota per essere un’attrice di stampo comico. I due si sono conosciuti proprio a Sharm El Sheikh, meta che qualche tempo fa Costabile aveva chiesto a Gemma di raggiungere con lui, ricevendo però soltanto un sonoro rifiuto.

A quanto pare si sta creando un bel rapporto tra Albore e la sua nuova fiamma tanto che quest’ultima, durante un’intervista da lei concessa al settimanale “Nuovo”, ha rivelato di essersi scambiata un bacio molto lungo con l’uomo.

Per l’occasione, Giusy non si è risparmiata dal lanciare una frecciatina alla Galgani: “Si è sentito sfruttato ed è profondamente deluso. Ha capito che lei è più attaccata alla sedia del programma”.

Adesso però, la Zenere ha chiesto pubblicamente di poter entrare a far parte del cast del dating show, in modo da poterlo corteggiare direttamente nel parterre. In molti sono pronti a scommettere che la sua richiesta possa trasformarsi presto in realtà, visto che Maria De Filippi non ha mai impedito a nessuno di scendere dai gradini per tentare l’approccio con la dama o il cavaliere che si desidera conoscere.