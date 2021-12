GfVip, Gianmaria Antinolfi vuota il sacco: la dichiarazione a sorpresa che infiamma la casa

Gianmaria Antinolfi finalmente è uscito allo scoperto, dichiarando i suoi sentimenti nei confronti di una coinquilina della casa del GfVip

Mentre nei primi giorni del reality show ha fatto parlare di sé in merito alla storia con Soleil Sorge, adesso Gianmaria sembra sempre più vicino ad un’altra concorrente che, come lui, si trova in gioco fin dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il giovane imprenditore è finito diverse volte al televoto, in particolar modo nella prima fase della gara. Adesso infatti, è già qualche puntata che riesce ad evitare tale rischio, segno che i suoi rapporti con gli altri coinquilini sono migliorati nettamente.

Al momento in nomination ci sono tre “vipponi”, vale a dire le due sorelle Selassiè, Jessica e Lucrezia, e Patrizia Pellegrino, attrice campana entrata nella casa più spiata d’Italia da meno di un paio di settimane. Oltre a quest’ultima ci sono anche altre new entry, a partire dalla sempre esuberante Valeria Marini.

Leggi qui -> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Ecco le parole inaspettate di Gianmaria Antinolfi

Nelle ultime ore il gieffino ha alimentato le chiacchiere di tutti gli amanti delle cronache rosa. Egli infatti, ha passato la notte insieme a Sophie Codegoni. I due sono apparsi in grande intimità, come rivelato da entrambi il giorno dopo, quando hanno confessato l’accaduto ad alcuni coinquilini nella casa.

Gianmaria ha preso da parte Manila Nazzaro per descrivere tutto quello che ha provato durante la nottata trascorsa nel letto con Sophie: “Quando la guardo negli occhi mi perdo. Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica”.

La Codegoni invece dal suo canto, ha raccontato ciò che ha vissuto a Miriana Trevisan, dopo aver confidato di aver fatto un “casino” a Lucrezia Selassiè: “Ha provato a baciarmi una, due, tre, quattro volte… Alla quinta è stato difficile dire di no. Ma a lui gliel’ho detto sotto la coperta… Mi ero appena liberata di questa situazione ed ero felice che non se ne parlasse più”.

Successivamente Sophie, ha terminato il suo discorso intrapreso con l’ex di Pago, che in questa situazione è stata per lei una confidente: “Era una cosa fisica che ho sempre evitato. Gli avevo chiesto di andare a dormire perché sapevo che non avrei resistito… Mi ha presa e non ci ho pensato”, l’ammissione dell’ex tronista di Uomini e Donne.