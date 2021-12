Iva Zanicchi, il doloroso incidente della cantante: “Un grosso guaio…”

La storica cantante italiana è rimasta vittima di un brutto incidente dal quale ha riportato un serio infortunio. Ecco le sue condizioni

Proprio a ridosso della sua partecipazione a “Ballando con le stelle” in qualità di “ballerina per una notte”, Iva è finita in ospedale a seguito di un doloroso incidente da cui ha riportato dei problemi di natura fisica che, con ogni probabilità, non le permetteranno di scendere in pista all’interno del noto format televisivo di Rai 1 guidato da Milly Carlucci.

È stata la stessa artista di Ligonchio a rendere pubblico il suo infortunio, visto che ha pubblicato un video direttamente sulla sua pagina di Instagram, dove vediamo il medico intento a visitarla.

Nella sezione dedicata ai commenti in basso al post sono arrivati fiumi di messaggi, sia da parte dei fans preoccupati per le sue condizioni fisiche che da parte di diversi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo che le hanno mostrato tutto il loro supporto, augurandole una pronta guarigione.

L’incidente che ha subito Iva Zanicchi

L’infortunio di cui stiamo parlando lo ha riportato sulla caviglia, la quale ha preso una seria distorsione a causa di uno scivolone. Il dottore le ha applicato immediatamente una vistosa fasciatura, affermando che ci sarà il bisogno di fare una lastra per approfondire la vera entità del danno.

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male”, ha esordito l’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi”, prima che il medico le rispondesse per cercare di tranquillizzarla: “Dobbiamo fare una lastrina… per sicurezza è meglio farla. Non preoccuparti. Ci pensiamo noi, stai tranquilla”.

L’artista dal canto suo non si è rasserenata più di tanto, ma piuttosto ha nuovamente ribadito la sua preoccupazione, nonché il dolore da lei provato: “Mi fa un po’… Mi fa male… Un guaio grosso”. Per fortuna, come i suoi tanti fans sanno bene, la straordinaria cantante non è una che si butta giù così facilmente.

Tuttavia, anche se siamo certi che la caviglia presto tornerà in sesto, la sua presenza speciale all’interno della trasmissione della Carlucci sembra ormai alquanto improbabile. Al massimo si ipotizza che possa partecipare come ospite, anche se in molti sarebbero stati curiosi di vedere un mito della musica italiana cimentarsi sopra una pista da ballo.