Maria De Filippi, il suo programma rischia di chiudere i battenti: c’è lo zampino di un politico | L’indiscrezione bomba

Uno dei format più seguiti di Maria De Filippi potrebbe essere soppresso, a causa di un esporto depositato in procura. Ecco la situazione

La faccenda che andiamo ad analizzare quest’oggi è piuttosto controversa. Naturalmente siamo abituati ad ascoltare le critiche da parte dei telespettatori che possono preferire una trasmissione anziché un’altra, ma questa volta si tratta di una situazione del tutto diversa.

A finire nell’occhio del ciclone è “Uomini e Donne”, un format che viene trasmesso sul palinsesto dei canali Mediaset da oltre venti anni, ragion per cui è considerato un perno fisso della programmazione della Rete televisiva con sede principale a Cologno Monzese.

Anche il celebre dating show è stato spesso oggetto di polemiche durante il corso del tempo, tuttavia mai si era arrivati ad ipotizzare una sua chiusura in via definitiva a causa di un esposto consegnato alla procura. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla vicenda, portata a galla per la prima volta da Dagospia.

Uomini e Donne rischia di chiudere per sempre

Stando a quanto trapelato da Libero, poi riportato appunto da Dagospia, ad intraprendere questa azione legale sarebbe stato Antonio Del Monaco, un membro del Movimento 5 Stelle. Secondo quest’ultimo infatti, la trasmissione avrebbe dei contenuti fortemente diseducativi ed a tratti sessisti, motivo per cui si auspica una sua chiusura.

Una volta appresa questa incredibile notizia, tanti telespettatori del programma si sono scatenati sui social network, chiedendo a gran voce un ripensamento da parte del sopracitato politico italiano, visto l’apprezzamento che essi nutrono da sempre nei confronti dello storico format di Maria De Filippi dedicato alla formazione di nuove coppie.

Per il momento Antonio del Monaco non si è espresso pubblicamente sulla questione, motivo per cui non c’è la certezza assoluta del fatto che sia stato depositato proprio da lui il suddetto esposto alla procura. A difesa della moglie di Maurizio Costanzo non si sono schierati soltanto i suoi fans più affezionati, ma anche un’altra buona fetta del pubblico.

Infatti, anche molte persone che non seguono assiduamente il dating show di Canale 5 credono che l’idea di eliminare un programma attraverso un esposto di un politico sia una presa di posizione piuttosto eccessiva, dato che comunque si parla di semplice intrattenimento che può piacere o meno al pubblico da casa.