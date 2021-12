“Un forte malessere…”: Gemma Galgani torna a parlare delle sue condizioni di salute

Dopo il contagio da Covid 19, Gemma Galgani è tornata finalmente a parlare, rivelando ai suoi seguaci le sue attuali condizioni di salute

Quella di Gemma è stata senza dubbio un’assenza pesante per il programma diretto da Maria De Filippi ogni pomeriggio su Canale 5 fatta eccezione per il weekend. Ovviamente le riprese sono proseguite senza sosta, ma i telespettatori avranno di certo notato le differenze, visto il peso che un personaggio come il suo ha all’interno della trasmissione.

L’unica a cui forse non è dispiaciuto per niente il fatto che la Galgani non fosse presente nel parterre è Tina Cipollari, sua acerrima rivale con cui ha scambiato un’infinità di discussioni e litigate. Dopo qualche giorno di silenzio, proprio nelle ultime ore la dama di Torino è tornata a parlare.

Lei, infatti, ha sfruttato i social network per condividere un messaggio con la sua folta schiera di fans, aggiornando questi ultimi in merito al suo stato di salute attuale. Vediamo insieme cosa ha dichiarato la celebre dama di “Uomini e Donne”.

Ecco come sta Gemma Galgani

Fin dall’inizio della sua pubblicazione, la Galgani ha tranquillizzato i followers di Instagram affermando a gran voce di essere finalmente guarita. Proseguendo con il testo da lei scritto però, traspare tutta la paura e l’angoscia che ha vissuto a causa del Covid.

“Solo pronunciarne il nome ci insinua, ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi”, le amare parole di Gemma che, con grande sincerità, non nasconde le difficoltà incontrate.

Ciò nonostante, la dama ha dichiarato di aver colto anche i lati positivi della vicenda, come ad esempio quello di apprezzare molto il fatto che tante persone le hanno fatto sentire la propria vicinanza. In tal modo la Galgani ha avuto una nuova testimonianza dell’affetto che in molti nutrono nei suoi riguardi.

Alla fine del post invece, Gemma ha i suoi ringraziamenti più sinceri a tutti coloro che si sono preoccupati delle sue condizioni di salute: “Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino”.