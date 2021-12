Uomini e Donne, Armando Incarnato lancia l’accusa: le frasi durissime del cavaliere

Ancora scintille nello studio di “Uomini e Donne”, dove Armando Incarnato si è scagliato pesantemente contro un altro cavaliere

Armando è approdato nel parterre di “Uomini e Donne” nel 2018 e fin da subito ha attirato le attenzioni sia da parte del pubblico che da parte di diverse dame, attratte dalla sua bella presenza e dal suo modo di fare determinato e sicuro di sé.

Nella sua vita il cavaliere ha svolto diverse tipologie di lavoro, mentre al giorno d’oggi è un imprenditore che gestisce alcuni negozi di parrucchieri in cui operano i suoi dipendenti. La catena di saloni si chiama “Exclusive Luxury Hair”. Incarnato inoltre, è attivo anche su altri fronti legati al mondo dello spettacolo. Nello specifico parliamo del settore della recitazione, avendo fatto da comparsa durante le riprese di alcune serie tv di successo.

Adesso sono ormai tre anni abbondanti che prende parte stabilmente alle riprese del dating show targato Mediaset, dove spesso e volentieri si è reso protagonista di forti polemiche anche per via del suo carattere e della sua predisposizione alla discussione.

Armando Incarnato perde le staffe: lo sfogo del cavaliere

Dopo la chiusura definitiva della relazione tra Diego Tavani e Ida Platano, il cavaliere campano ha fatto sapere di aver contattato quest’ultima per farle sentire il suo supporto morale in un momento così delicato per lei.

In seguito, sempre nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, Armando ha puntato il dito proprio contro Diego, accusandolo di dire esclusivamente “cose insensate”. Anche qualche giorno fa, durante le riprese di uno degli ultimi appuntamenti del programma, Incarnato aveva già accusato il collega di essere stato ipocrita nei confronti della dama.

“Sembra, a mio avviso, che Diego abbia la tendenza a tirare fuori certe cose con l’intento di screditare Ida, di metterla in cattiva luce”, ha dichiarato l’imprenditore, prima di proseguire con le sue parole: “Lui deve capire che fa parte di me difendere Ida. Credo abbia fatto a Ida promesse che non ha avuto poi il coraggio di mantenere, per dare poi a lei la responsabilità di tutto”.

Con il suo intervento Incarnato ha cercato anche di convincere la Platano a rimanere nel programma, dato che la dama aveva annunciato la sua intenzione di abbandonare. La decisione di Ida la scopriremo con ogni probabilità soltanto lunedì, giorno in cui è fissata la prossima puntata di Uomini e Donne.