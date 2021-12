Ve lo ricordate Manuel Casella, ex naufrago de “L’Isola dei Famosi”? Ecco cosa fa oggi

Manuel Casella è stato per due volte naufrago de “L’Isola dei Famosi”. Andiamo a scoprire insieme che fine ha fatto

Le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo risalgono agli albori degli anni duemila, quando è entrato a far parte del cast del programma targato Mediaset “Il brutto anatroccolo”. È proprio in questa occasione che ha conosciuto Amanda Lear, con la quale ha intrapreso una relazione sentimentale durata diversi anni.

Per la precisione, i due sono stati insieme dal 2002 al 2008, anno in cui sono giunti alla separazione definitiva. All’epoca la loro storia d’amore creò un certo scalpore in virtù di una considerevole differenza di età, con la francese che è molto più grande dell’attore classe 1978.

L’ex modello di Piacenza ha incrementato la sua fama per mezzo delle sue due partecipazioni a “L’Isola dei Famosi”. In realtà, è riuscito a farsi conoscere meglio dal pubblico italiano nel 2012, vale a dire la seconda volta in cui è salpato per raggiungere l’isola centro americana.

Manuel Casella: ecco cosa fa ai giorni nostri

In quella che è stata la nona edizione de “L’Isola dei Famosi”, Casella si è reso autore di uno splendido cammino che l’ha portato in finale. Purtroppo la sua corsa si è fermata proprio lì ad un passo dalla vittoria, visto che i telespettatori hanno decretato il successo di Antonella Elia.

Nonostante sia stato protagonista di un bel percorso, Manuel dopo il reality show è sparito dalla tv per diverso tempo. In quel periodo infatti, ha perfezionato i suoi studi in materia di interior design, riuscendo ad intraprendere una carriera eccellente anche nel settore immobiliare, dove tra l’altro tutt’oggi lavora.

Questa sua competenza nell’ambito immobiliare gli ha permesso di fare ritorno sul piccolo schermo. Nel 2015 infatti, è sbarcato su Dove TV per condurre un programma chiamato “Chi sceglie la seconda casa?”. A partire dal 2020 invece, Casella è al timone di una trasmissione che va in onda sulle frequenze di Home e Garden Tv, dal titolo “Ok, la casa è giusta!”. Arrivando all’immediato presente, soltanto poche settimane fa è stato ospite di “Detto Fatto”, il format diretto da Bianca Guaccero sui canali Rai.

La sfera professionale procede dunque nel verso giusto, ma anche quella privata non è da meno. L’ex modello infatti è padre di una bambina che si chiama Sofia, alla quale è legato da un amore indescrivibile. La figlia è venuta al mondo grazie alla relazione con sua moglie Linda Gigandino.