Barbara D’Urso, svelato quale sarà il suo prossimo programma: si tratta di un reality show | L’indiscrezione

Il futuro della amatissima conduttrice televisiva è uno dei temi più caldi del momento. Ecco dove potremmo vederla molto presto

La sempre sorridente showgirl campana è sicuramente uno dei pezzi da novanta delle reti Mediaset, dove lavora incessantemente da ormai parecchio tempo. Con la sua professionalità è riuscita a guadagnarsi il rispetto del pubblico da casa e, di conseguenza, la fiducia da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Ciò nonostante, a partire da questa stagione le sono state decurtate diverse ore di diretta. Il motivo è da ricondurre al calo di ascolti fatto registrare dai suoi programmi, il quale ha spinto l’amministratore delegato del Biscione a effettuare un profondo cambiamento.

Come ormai i telespettatori sanno bene, attualmente la D’Urso non conduce più nessun format durante la domenica, essendo stata rimpiazzata da Silvia Toffanin che in tal modo ha visto raddoppiato il suo impegno con “Verissimo”, talk show che al giorno d’oggi viene trasmesso in entrambi le giornate del weekend.

Barbara D’Urso è pronta per la nuova esperienza

A sganciare la bomba di cui si sta parlando moltissimo in queste ore è stato “Libero Quotidiano”. Stando a quanto riportato, apprendiamo che per Carmelita si è palesata una nuova opportunità lavorativa, vale a dire quella relativa alla conduzione di un reality show.

A quanto pare infatti, ci sono diverse possibilità che Barbara possa essere posta al timone de “La pupa e il secchione”, format che nella passata stagione è stato presentato da Andrea Pucci e da Francesca Cipriani, quest’ultima attualmente impegnata come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

L’inizio delle riprese del sopracitato programma televisivo targato Mediaset sarebbe fissato per il mese di febbraio. Il tempo pertanto non manca di certo, ragione per cui dai vertici della Rete non è stato emesso alcun comunicato ufficiale, preferendo piuttosto tenere in piedi anche eventuali alternative al nome della D’Urso.

L’ultima edizione andata fin qui in onda de “La pupa e il secchione” non si è di certo distinta per un elevatissimo share, ma con l’ipotetico arrivo di Carmelita le cose potrebbero cambiare rapidamente. Lei infatti, ci ha abituato a successi pazzeschi, spesso anche inaspettati, dunque chissà che non possa ripetersi ancora una volta, donando nuova linfa ad un format sottovalutato attraverso il suo carisma nonché lo straordinario seguito che può ancora vantare.