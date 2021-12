Elena Santarelli a ruota libera sulla malattia del figlio: “Se non fosse…”

La bellissima Elena Santarelli è tornata a parlare della malattia che ha colpito suo figlio. Vediamo insieme cosa ha detto la showgirl

Elena Santarelli è stata una degli ospiti più attesi della puntata di sabato 4 dicembre di “Verissimo”. Per la showgirl si è trattato di un ritorno, visto che già in passato era stata invitata dalla sensibilissima Silvia Toffanin, la quale continua a collezionare grandi successi alla guida del suo ormai storico programma televisivo.

Anche in questo frangente abbiamo assistito ad un’intervista emozionante, alla quale ha partecipato anche suo marito, vale a dire l’ex calciatore di Serie A Bernardo Corradi. I due stanno insieme da molti anni, per l’esattezza dal 2006, quando hanno deciso di intraprendere una relazione sentimentale.

Nel giugno del 2014 invece, la coppia è convolata a nozze. I due figli che hanno messo al mondo, Giacomo e Greta Lucia, sono il frutto del loro splendido amore, che ancora al giorno d’oggi continua ad essere più forte e saldo che mai.

La confessione di Elena Santarelli

Una delle prime domande che Silvia ha posto ad Elena è quella relativa all’eventuale arrivo di un terzo bambino. La quarantenne di Latina ha risposto negativo: “Un altro figlio? Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia più numerosa. […] Non ce la faccio Silvia, troppa paura, troppe verità sbattute in faccia. Non solo le mie, anche quelle di altri bambini. Conosco troppi pericoli”.

La Santarelli ha poi proseguito, ricordando il difficile periodo trascorso quando il suo piccolo Giacomo è stato gravemente malato: “Quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante. Ti dico la verità, ho paura, non me la sento. Mi sarebbe tanto piaciuto, ma mi fermo a due”.

Nella parte successiva invece, l’argomento della conversazione si è spostato sulla sua bella relazione sentimentale con il marito. Elena infatti, ha raccontato quello che è stato il loro primo incontro, avvenuto all’interno di una discoteca ormai molti anni orsono. All’epoca tuttavia, la showgirl ha ammesso che era fidanzata, motivo per cui non poteva cedere alle avances dell’ex calciatore.

Quando lasciò il suo fidanzato di allora però, la donna si ricordò di Bernardo, decidendo di scrivergli un messaggio. Lui inizialmente ha fatto finta di non ricordarsi di lei, tuttavia nel giro di poco tempo hanno iniziato a frequentarsi fino a formare la splendida famiglia che hanno oggi.