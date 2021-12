L’ultima volta di Anna Tatangelo: l’addio che ha straziato i fan

L’addio di Anna Tatangelo ha sconvolto i suoi numerosi fan, che si sono scatenati con un fiume di messaggi sui social network

Quella andata in onda ieri, come al solito sulle frequenze di Canale 5, è stata l’ultima puntata di “Scene da un matrimonio”, programma diviso in dieci appuntamenti che sono stati presentati dalla splendida cantante di Sora.

Mentre all’inizio i risultati hanno stentato ad arrivare, con il passare delle settimane la Tatangelo ha iniziato a collezionare dei buonissimi indici di ascolto. Oltre ai numeri però, l’artista è riuscita anche ad entrare nuovamente nel cuore degli italiani, visto il grande affetto che il pubblico ha riversato nei suoi confronti.

Proprio nelle ultime ore, è circolata la voce secondo la quale potrebbe venirle affidato a breve un nuovo programma tutto suo. Non si è parlato di che tipo di format potrebbe essere, tuttavia sembra che comunque si tratti sempre di una trasmissione targata Mediaset, come quella che ha guidato fino ad ora.

I fan disperati per l’addio di Anna Tatangelo

Per il momento Anna, data la fine del suo impegno televisivo, può tornare a dedicare maggior tempo al suo fidanzato, il rapper campano Livio Cori. Il loro è stato un flirt lungo, in passato anche smentito dalla cantante, la quale però successivamente ha deciso di renderlo pubblico.

Al giorno d’oggi stanno felicemente insieme, come dimostrato anche dalle varie Instagram Stories caricate dalla Tatangelo e dal suo stesso compagno. È proprio sull’appena citata piattaforma social che la cantante ha comunicato ai followers l’arrivo dell’ultima puntata del suo programma, al termine della quale ha salutato i telespettatori.

Come al solito sono arrivati una valanga di reazioni al suo post, molte delle quali dispiaciute per la fine di questo bel percorso di cui si è resa protagonista negli ultimi due mesi. “Mi dispiace che sia l’ultima puntata”, ha scritto un follower, al quale hanno fatto coro molti altri: “Peccato che sia già arrivata l’ultima puntata”, o ancora: “Già mi manchi. Era così bello avere questo appuntamento fisso”.

Sicuramente la nota cantante laziale sarà felicissima di questo tributo che le è stato riservato, anche se dall’altro lato sembra essere un pizzico dispiaciuta del fatto che questa esperienza più che positiva sia terminata così in fretta.