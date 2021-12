Qui era un bimbo dai capelli biondi, oggi è uno dei giovani artisti più amati dal pubblico italiano: ecco chi è

Nella foto vediamo soltanto un bambino, il quale però al giorno d’oggi è diventato un idolo di milioni di appassionati di musica italiani

Il cantante di cui vi parliamo quest’oggi ha già dimostrato di essere un artista di altissimo livello, nonostante il suo esordio nell’industria discografica risalga appena a pochi anni orsono. Egli infatti, è in attività da poco più di cinque anni, periodo nel quale però ha messo a repertorio diversi successi.

Alcuni dei suoi splendidi brani sono finiti in cima alle classifiche nostrane, merito di un grande talento che di giorno in giorno continua ad affinare. Di recente è stata annunciata la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo, manifestazione canora che sarà presentata per il terzo anno di fila da Amadeus.

Chi è il bimbo immortalato nello scatto?

Il ragazzino biondo raffigurato nella fotografia è niente poco di meno che Irama, vincitore della diciassettesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2018 infatti, si è aggiudicato il successo nel talent show firmato Mediaset, piazzandosi davanti a Carmen Ferreri ed a Einar Ortiz.

Il suo debutto su un grande palcoscenico tuttavia, per Irama era già arrivato un paio di stagioni precedenti, ossia nel 2016 quando ha preso parte al Festival di Sanremo all’interno della sezione riservata agli artisti emergenti. Il cantante è poi salito nuovamente sul palco del Teatro Ariston in altre due occasioni, vale a dire nel 2019 e nel 2021, quando ha portato il brano intitolato “La genesi del tuo colore”.

Poco più di ventiquattro ore fa, come accennato già in precedenza, il cantante nato a Carrara è stato annunciato come uno dei ventidue partecipanti alla prossima kermesse sanremese, dove si sfiderà anche con altri ex allievi della scuola di “Amici” come Sangiovanni e Aka7even.

Irama ed i suoi recenti successi discografici

La partecipazione dello scorso anno al Festival della canzone italiana di Irama è stata piuttosto controversa. Egli infatti, non ha potuto esibirsi sul palcoscenico in quanto uno dei suoi collaboratori era risultato positivo al Covid 19. Ciò nonostante, in via del tutto straordinaria, gli è stato permesso di rimanere in gara mandando in onda la registrazione del pezzo da lui cantato durante le prove generali.

Appena qualche mese fa infine, l’artista ha pubblicato quello che fino ad oggi è il suo ultimo singolo, intitolato “Melodia proibita”. Nello stesso periodo si è esibito anche a “Battiti Live”, evento musicale estivo che si tiene a cadenza annuale organizzato da “Radio Norba”.