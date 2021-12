Stefania Orlando senza filtri: dal dramma della malattia alla crisi con il marito

La showgirl ha ripercorso uno dei periodi più delicati in assoluto della relazione sentimentale con suo marito. Ecco le sue parole

Nonostante sia un personaggio famoso, Stefania è una dei pochi tra i suoi colleghi non essere costantemente bersagliata dagli haters. In effetti, c’è da ammettere che si tratta di una donna eccezionale sotto diversi punti di vista. La sua grande umanità traspare ogni volta che affronta un argomento di un certo peso, elargendo quasi sempre dei pensieri estremamente significativi.

I suoi tanti seguaci sono pazzi di lei, come testimoniato dal contenuto dei messaggi che quotidianamente costellano i suoi account social, dove lei risulta essere sempre molto presente. Su Instagram condivide vari frammenti della sua giornata con i numerosi followers che commentano volentieri i post della bellissima conduttrice televisiva.

Negli ultimi anni Stefania si è cimentata in sfide per lei nuove, a partire da quando ha preso parte alle riprese del “Grande Fratello Vip”, dove la vittoria le è sfuggita di un soffio. In questa stagione è tornata nuovamente protagonista, partecipando alla gara di “Tale e Quale Show”, distinguendosi ancora una volta per la sua capacità di mettersi in gioco con il sorriso sempre stampato sul volto.

Il racconto di Stefania Orlando

Nel corso del pomeriggio di sabato 4 dicembre, è andata in scena l’intervista che l’ex gieffina ha concesso ai microfoni di “Verissimo”, dove con la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha raccontato il modo in cui ha vissuto il lockdown a cui tutti noi siamo stati sottoposti.

La Orlando ha rivelato di essere stata costretta ad affrontare una brutta depressione, la quale l’ha portata a distaccarsi dalle altre persone, compreso suo marito: “Ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche nei confronti di mio marito. Non riuscivo a riprendere i rapporti di prima. Ero chiusa a riccio. Questa è stata la prima crisi in tredici anni di storia”.

Nonostante le sue difficoltà a relazionarsi, Stefania ha affermato come il suo uomo sia stato capace di attendere e di starle vicino, senza mai metterle alcun tipo di pressione addosso. È anche grazie al supporto fornito da suo marito infatti, che al giorno d’oggi è tornata a sorridere come ha sempre fatto in passato, mettendo da parte una volta per tutte un momento per lei complicatissimo da gestire.