Uomini e Donne, un noto cavaliere è pronto al ritorno: l’indiscrezione clamorosa

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, un volto noto del programma potrebbe fare un ritorno a sorpresa. Ecco di chi parliamo

Nelle giornate scorse abbiamo parlato dell’esposto presentato in procura da parte di un politico italiano che, con questa manovra, ha intenzione di chiedere la chiusura definitiva del programma di Maria De Filippi, che da oltre un ventennio viene trasmesso a cadenza quotidiana sulle frequenze di Canale 5.

Messa da parte la questione, almeno per il momento, i telespettatori sono già pronti ad assistere alla ripartenza delle riprese fissata come al solito per lunedì pomeriggio. Uno degli eventi più attesi sarà senza alcuna ombra di dubbio il rientro in studio di Gemma Galgani, la nota dama del trono Over che non ha potuto prendere parte agli ultimi appuntamenti per via della sua positività al virus del Covid 19.

Una dama che, al contrario della torinese, ancora non è certa di ritornare è Ida Platano. Quest’ultima, dopo la delusione con Diego Tavani, è apparsa poco motivata a proseguire questa avventura. A cercare di farle fare un dietrofront è stato Armando Incarnato, il quale l’ha contattata in privato a seguito della brusca rottura con l’altro cavaliere appena citato.

Uomini e Donne: ecco il ritorno a sorpresa

Uno dei cavalieri che è stato protagonista del seguitissimo dating show è senz’altro Marcello Messina, il quale da poco ha abbandonato le riprese della trasmissione. Anche lui è stato per un periodo molto vicino ad Ida Platano, prima di arrivare ad una separazione carica di polemiche.

L’agente immobiliare di recente ha lasciato il format spiegando alla padrona di casa di aver conosciuto un’altra donna al di fuori dello studio televisivo. Proprio per questo motivo è arrivato alla drastica decisione, accolta con grande sorpresa da parte dell’intero parterre di “Uomini e Donne”.

La donna per cui avrebbe perso la testa si chiama Viviana, nei confronti della quale ha speso soltanto delle belle parole, affermando che tra loro due c’è una grande “chimica”. Per il momento dunque, l’ex cavaliere ha smentito il suo possibile ritorno in trasmissione, nonostante abbia un bel ricordo dei giorni trascorsi sotto la guida di Maria De Filippi.

“È stata un’esperienza piena, sia nel bene che nel male. Non rimpiango, invece, gli scontri con Armando o chi cercava di infangarmi. Sono stato messo in discussione sotto ogni profilo”, queste sono state le parole con cui Marcello ha spazzato via la possibilità che nelle ultime ore era stata riportata da varie fonti.