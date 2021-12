“Amici”, volano stracci tra gli insegnanti: insulti all’indirizzo di Rudy Zerbi

Alta tensione durante l’ultimo appuntamento di “Amici di Maria De Filippi”. Tra due insegnanti infatti, sono volate parole fortissime

Nel corso delle riprese della puntata del 5 dicembre, all’interno della scuola di “Amici” sono accaduti diversi colpi di scena, a partire da alcune eliminazioni inaspettate. A salutare in via definitiva il talent show in onda sui canali Mediaset sono stati Virginia, Guido e Tommaso. Quest’ultimo ha ricevuto tuttavia i complimenti della Cuccarini, sua insegnante di ballo.

“Tommaso ha fatto tre mesi bellissimi qui dentro, è un ragazzo molto giovane e ha veramente una strada importante davanti a sé”, ha dichiarato Lorella, che in seguito si è cimentata in prima persona in una sfida contro un’altra professoressa.

Il duello sulla pista da ballo si è tenuto tra la appena citata showgirl ed Alessandra Celentano. Le due donne hanno danzato entrambe con Raimondo Todaro, con le loro esibizioni che sono state giudicate da Francesca Tocca. La vincitrice della gara è stata proprio la Celentano, la quale ha messo tutto il suo impegno riuscendo a impressionare il giudice d’eccezione.

Scintille tra i due insegnanti della scuola di “Amici”

Se la Cuccarini e la Celentano si sono sfidate a colpi di danza, altri due professori continuano invece ad affrontarsi a suon di discussioni. Come la gran parte del pubblico di “Amici di Maria De Filippi” avrà già capito, stiamo parlando di Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli.

L’esperto critico musicale, durante la messa in onda dell’ultima puntata, ha chiesto alla regia di far ascoltare i tre brani inediti dei suoi allievi, tra i quali figura anche il nome di LDA. La sua collega è apparsa alquanto indispettita dalla cosa, ma Zerbi l’ha spronata a guardare un filmato risalente alla stagione precedente.

All’interno della clip in questione, il pubblico e i presenti in studio hanno assistito all’esibizione del serale di Sangiovanni dell’anno scorso, durante la quale Anna si è mostrata piuttosto annoiata. A quel punto, Rudy ha lanciato una frecciatina: “Si vedeva che lo apprezzava sin dal primo giorno, il cecchino Pettinelli che non sbaglia un colpo, era proprio una gioia”.

La professoressa di canto in tal modo ha perso completamente le staffe, arrivando ad insultare il suo collega: “Sei talmente rinco******to che non ti ricordi le cose”, per poi ricordargli appunto che, in principio, anche lei voleva Sangiovanni nella sua scuderia, ma quest’ultimo preferì invece schierarsi con il noto critico musicale.