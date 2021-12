GfVip, la moglie di Alex Belli perde la pazienza: Delia Duran se ne va da casa

Delia Duran sembra aver perso completamente la pazienza a seguito delle recenti dichiarazioni di suo marito. Ecco la situazione

Ancora fuoco e fiamme all’interno della casa più spiata d’Italia, dove i concorrenti stanno man mano venendo fuori con le loro reali personalità. Stiamo entrando dunque nella fase clou del reality show, ma con i recenti accadimenti si sono già delineati alcuni scenari interessanti.

Tra pochissimi giorni scopriremo invece chi saranno i “vipponi” che abbandoneranno il gioco per via dell’imminente scadenza contrattuale. Coloro che firmeranno il prolungamento avranno l’obiettivo di arrivare fino in fondo, vale a dire fino alla finalissima attesa per il mese di marzo.

Uno dei personaggi che venivano indicati come possibili favoriti è Manuel Bortuzzo. Tuttavia quest’ultimo, sembra a tutti gli effetti intenzionato a lasciare il gioco per trascorrere le festività con i suoi cari, anche se il padre in una recente intervista ha dichiarato che tale decisione spetta esclusivamente a suo figlio.

La reazione di Delia Duran

Un’altra delle vicende che stanno catalizzando l’attenzione verso quella che è la sesta edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio il ‘triangolo amoroso’ che si è venuto a creare tra Alex, Soleil e Delia.

Qualche settimana fa Adriana Volpe, una delle due opinioniste, ha rivelato pubblicamente che l’attore non risulta legalmente sposato con la Duran, mandandolo in tal modo su tutte le furie. La stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe un fidanzato ad attenderla fuori dalla casa, ma niente e nessuno ha impedito a lei ed a Belli di intraprendere un flirt.

A finire al centro delle critiche, oltre allo stesso rapporto tra i due, c’è stato proprio l’atteggiamento di Delia, la quale fino ad ora aveva stranamente tollerato quanto accaduto tra il suo uomo e la giovane concorrente del GfVip. Nelle ultimissime ore però, la situazione sembra essere totalmente cambiata.

Nell’appuntamento andato in onda venerdì scorso la Duran è stata assente, mentre poco dopo ha deciso di utilizzare la piattaforma di Instagram per confessare la sua scelta che ha spiazzato tutti quanti: “Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano”, le parole con cui la modella di origini venezuelane ha fatto capire di essersi stufata. Ora non resta quindi che attendere una probabile replica da parte di suo marito durante il corso della prossima puntata.