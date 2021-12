Giulia Salemi, il duro attacco ai danni della gieffina: le parole al vetriolo della showgirl

Giulia Salemi si è lanciata in un pesante attacco nei confronti di una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip

Prima delle sue due partecipazioni al Grande Fratello Vip, Giulia aveva già partecipato alle riprese di un altro reality show. Lei, infatti, nel 2015 ha preso parte a “Pechino Express – Il Nuovo Mondo” in coppia con sua madre Fariba, nota al pubblico italiano anche per essere stata una naufraga de “L’Isola dei Famosi”.

La coppia composta da madre e figlia si è posizionata sul gradino più basso del podio, al termine di una sfida vinta da Roberto Bartolini e Antonio Andrea Pinna. È soltanto nel 2018 invece che la Salemi è entrata per la prima volta nella casa più seguita e spiata d’Italia.

In quell’occasione ha avuto modo di conoscere Francesco Monte, con il quale ha intrapreso una relazione sentimentale durata poco più di un anno. Rientrata nella casa del GfVip nel 2020, Giulia ha incontrato quello che ad oggi è ancora il suo compagno, il cui nome corrisponde a Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, dopo la sua partecipazione a “Tale e Quale Show”, ha conquistato le simpatie di Mara Venier, diventando così uno dei volti simbolo dell’edizione in corso di “Domenica In”.

Leggi qui -> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuova avventura assieme dopo il Gf

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Giulia Salemi senza peli sulla lingua

A partire da quest’anno, la figlia di Fariba Tehrani è alla guida di “Gf Vip Party”, un format trasmesso sulla piattaforma di Mediaset Infinity all’interno del quale è affiancata da Gaia Zorzi. In uno dei recenti appuntamenti, la Salemi ha deciso di sfogarsi puntando il dito contro una dei concorrenti ancora in gara, rea di aver esternato delle frasi ritenute poco corrette.

Il personaggio a cui ha fatto riferimento è Manila Nazzaro, splendida quarantaquattrenne ex Miss Italia, la quale ha risposto in maniera forte al commento delle sorelle Selassiè, che a loro volta avevano chiesto un trattamento di riguardo nei confronti dei concorrenti più giovani come loro.

Indispettita da questa loro affermazione, Manila ha replicato in tono stizzito: “Voi di vip non avete niente, ringraziate di stare qui”. La frase della Nazzaro non è sfuggita a Giulia, che durante le riprese di “Gf Vip Party” ha replicato senza utilizzare mezzi termini: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al Gf Vip ma in un altro programma”, ha tuonato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.