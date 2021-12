Lino Banfi, il racconto da brividi dell’attore: “Se muori prima tu…”

Domenica pomeriggio il “nonno d’Italia” è stato ospite di Mara Venier, insieme alla quale ha fatto emozionare tutto il pubblico del programma

Nuova puntata di “Domenica In” e nuove emozioni, con la zia Mara che continua ad essere campionessa di ascolti grazie ad un format che piace tanto ai telespettatori. Il soprannome della conduttrice non è affatto casuale, visto che con il suo calore riesce ad entrare nelle case degli italiani che, con il passare degli anni, si sono sempre più affezionati al suo volto.

Dopo l’incidente di un paio di settimane orsono, la showgirl veneta è tornata al timone del suo programma in grande spolvero. Oltre a Pierpaolo Pretelli ed al gruppo degli opinionisti, abbiamo assistito alla presenza di altri personaggi come Bobby Solo, Francesca Neri, Memo Remigi, Federico Fashion Style ed altri ancora.

Uno dei momenti più toccanti in assoluto però, è stato proprio quando è entrato in studio Lino Banfi, attore comico amatissimo dal pubblico. A seguito della sua ormai famosa interpretazione di “Nonno Libero” all’interno della serie tv “Un medico in famiglia”, all’ottantacinquenne originario di Andria è stato attribuito l’appellativo di “nonno d’Italia”.

Lino Banfi fa commuovere milioni d’italiani

Al fianco del simpaticissimo attore pugliese c’è stata anche sua figlia Rosanna, insieme alla quale ha affrontato il tema legato alla malattia di Lucia, moglie di Lino e mamma dell’attrice cinquantottenne.

Come già sappiamo, la signora è malata di Alzheimer, patologia a causa della quale il comico ha rivelato di non essere riuscito a godersi gli ultimi anni di vita in compagnia della sua amata: “Non ci stiamo affatto godendo questi ultimi anni. Avremmo voluto viaggiare di più all’estero e non l’abbiamo fatto, anche perché io lavoravo tanto”.

Il loro è comunque un amore forte e duraturo, che ha resistito allo scorrere inesorabile del tempo restando ancora oggi vivo più che mai. Questo è comprensibile proprio grazie al racconto di Banfi, che ha proseguito l’intervista con questo dolcissimo e commovente aneddoto: “In questi giorni lei mi chiede spesso: ‘Perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio’. In fondo abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che non hanno resistito molto lontani”, ha chiosato Lino ricevendo un caloroso applauso da parte di tutto lo studio televisivo.