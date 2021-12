“Non posso guarire…”: la tragica rivelazione di Francesca Neri

La moglie di Claudio Amendola ha confessato di essere affetta da una malattia cronica per la quale non esiste alcun tipo di cura

La talentuosa attrice nata a Trento è stata invitata a prendere parte all’ultima puntata di “Domenica In”. All’interno dello storico contenitore Rai presentato dalla stimatissima Mara Venier, Francesca ha concesso un’intervista fiume in cui è tornata a parlare della sua malattia e di tutto ciò che ha comportato la comparsa di essa.

La suddetta patologia di cui soffre infatti, le ha provocato una serie di problemi sia a livello fisico che a livello relazionale, al punto da farle balenare in mente i pensieri peggiori. Come aveva già confessato in passato, la Neri soffre di una cistite interstiziale cronica che ormai da anni non le dà tregua.

A tal proposito la donna ha scritto un libro, intitolato “Come carne viva”, dove ripercorre i vari passaggi della malattia che l’hanno gettata nello sconforto più totale. I dolori fortissimi infatti, le hanno in un certo qual modo impedito di vivere la sua quotidianità, al punto da temere l’allontanamento di suo marito e di suo figlio.

Le tragiche parole di Francesca Neri

Anche in questo frangente la conduttrice del contenitore domenicale di Rai 1 si è dimostrata sensibile e pronta all’ascolto. L’attrice pertanto si è aperta in un racconto a tratti commovente, nel quale ha rivelato alcuni aneddoti che ancora non erano stati resi pubblici.

Dopo aver espresso la sua gioia per la buona riuscita del libro, accolta con una miriade di giudizi positivi da parte dei lettori, la Neri ha ricordato come si è scatenata questa dolorosa patologia: “Io ho sempre sofferto di cistite normale come molte donne. Ho iniziato a prendere spesso l’antibiotico diventato resistente a questi farmaci”.

Purtroppo però, nonostante sia cominciata come una semplice cistite, con il passare del tempo si è trasformata in qualcosa di estremamente più difficile da gestire: “Questa cistite ad un certo punto non passava più diventando una cistite interstiziale cronica, cioè per sempre. Io non posso guarire più da questa patologia”.

Grazie alla vicinanza dei suoi cari tuttavia, l’attrice ha compreso di dover farsi forza, in modo tale da tenere sotto controllo il dolore attraverso uno stile di vita diverso in cui presta una maggiore attenzione ai segnali che il fisico le manda.