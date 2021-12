Paolo Bonolis, la dichiarazione che ha inorridito i fan: “… credo di essere sepolto”

Paolo Bonolis ha rilasciato di recente una lunga intervista in cui, tra i vari temi, ha affrontato l’argomento della morte

La messa in onda della nuova edizione di “Avanti un altro” è stata ufficializzata già da qualche tempo. Con ogni probabilità la trasmissione avrà inizio con l’arrivo dell’anno nuovo, visto che gli ultimi preparativi sono ancora in corso di definizione. Una delle domande più frequenti da parte dei telespettatori è quella relativa alla presenza di Luca Laurenti.

Nelle settimane scorse infatti, si è ventilata l’ipotesi che il Maestro potesse lasciare il programma. Questo tipo di scenario tuttavia, per il momento non è stato né confermato né smentito, ragion per cui probabilmente è troppo presto per fare una previsione del genere.

Se la coppia dovesse decidere di non collaborare per questa nuova edizione del seguitissimo game show di Bonolis, per il pubblico da casa sarebbe sicuramente un brutto colpo, in quanto abituato alla compagnia ed alla simpatia dello storico duo televisivo.

Paolo Bonolis sorprende tutti con le sue parole

Una manciata di ore fa è stata trasmessa l’intervista che Paolo ha concesso ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin sulle frequenze di Canale 5, durante la quale il presentatore romano ha parlato prevalentemente del suo rapporto con la moglie.

Sonia Bruganelli, attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip, sta insieme a Bonolis da circa un quarto di secolo. Alla domanda in cui gli è stato chiesto come si immagina di stare tra altri venticinque anni, lo showman ha risposto con la sua proverbiale ironia graffiante: “Come ci vediamo tra venticinque anni? Io credo di essere sepolto, lei vestita di nero ma contenta. Questa è la prima intervista verità che hai”.

Poco dopo il conduttore di “Avanti un altro” ha svelato il modo in cui l’ha conquistata una volta che ha capito di aver perso la testa per lei: “Tipo San Paolo sulla via di Damasco. Se è vero che l’ho conquistata regalandole libri? Questa è la copertura, in realtà l’ho conquistata con altre cose, ma non si possono dire. Sonia ha detto che millantavo ricchezze? Ancora oggi millanto”.

Andando verso la conclusione dell’intervista, Bonolis ha confessato di essere molto più romantico di sua moglie, ma ciò nonostante ha sottolineato quanto siano stati belli questi anni trascorsi insieme, terminando il suo discorso con diversi elogi all’indirizzo della sua amata Sonia.