Serena Bortone dilaniata dal lutto: “… era la vita stessa”

La presentatrice televisiva ha espresso tutto il suo rammarico per la recente scomparsa di un personaggio da lei molto stimato

Serena Bortone presenta il suo format targato Rai da ormai più di un anno, durante il quale ha realizzato una lunga serie di interviste molto interessanti. “Oggi è un altro giorno”, questo è il nome del suo programma, ha riscosso un grande successo nei confronti del pubblico, come testimoniato dall’ottimo share televisivo che fa registrare ad ogni puntata.

Donna di grande spessore, la giornalista di recente ha dichiarato tutto il suo dispiacere per la tragica dipartita di un noto cantautore e cabarettista italiano, il quale si è spento proprio nelle ultime ore all’età di ottantasei anni.

Serena ha ricordato l’uomo sia attraverso un post pubblicato sul suo profilo di Instagram sia durante il corso dell’ultimo appuntamento della sua trasmissione, ribadendo la sua stima all’indirizzo dell’artista venuto a mancare.

Ecco il bellissimo ricordo di Serena Bortone

Il cantautore che è morto nella giornata del 5 dicembre è Toni Santagata, nome d’arte di Antonio Morese. Nel corso della sua lunga attività professionale ha pubblicato un totale di sedici album, ultimo dei quali inciso nel 2006 con il titolo “Idee da cantare”.

Non molto tempo fa la Bortone ha invitato il cantante nello studio televisivo in cui avvengono le riprese di “Oggi è un altro giorno”. Insieme ad un paio di scatti da lei condivisi sui social network per ricordare quel giorno, la presentatrice ha inserito una didascalia in cui ha manifestato il suo immenso dispiacere per la triste notizia.

“Che dispiacere… Toni era la vita stessa, giocava come un bambino, trasmetteva allegria e soavità da tutta la sua persona”, le parole cariche di nostalgia della bravissima giornalista italiana, che in seguito ha speso altri bei pensieri all’indirizzo di Toni Santagata: “Un grande artista italiano, a cui tutti noi, la Puglia, il sud, la tradizione popolare devono molto. Ci mancherai”.

Alle belle frasi della Bortone hanno risposto centinaia di followers, la maggior parte dei quali ha fatto le condoglianze alla famiglia dello storico cantante nato a Sant’Agata di Puglia, piccolo comune situato in provincia di Foggia. Oltre ai vari fans hanno replicato anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali spicca il commento di Simona Izzo: “Dio che dispiacere siamo stati insieme ad una delle sue ultime puntate da te…”.