Ve li ricordate i “Jalisse”, il duo che ha trionfato a Sanremo nel 1997? Eccoli al giorno d’oggi | Irriconoscibili

I Jalisse sono un gruppo italiano salito alla ribalta grazie alla vittoria della quarantasettesima edizione del Festival di Sanremo

La fondazione del duo risale al 1994, quando Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno deciso di unire le loro idee per provare a sfondare insieme. La coppia di coniugi si è unita in matrimonio nel 1999, dando alla vita due figlie che si chiamano Angelica e Aurora.

La prima volta che hanno calcato il celebre palco del Teatro Ariston è stata nel 1996. All’epoca il duo partecipò alla gara riservata alle giovani proposte, dove grazie al brano intitolato “Liberami” ottennero il pass per prendere parte all’edizione successiva, ma stavolta in qualità di Big in gara.

È proprio nel 1997, dunque, che i “Jalisse” toccarono l’apice della loro carriera, raggiungendo una vittoria al Festival di Sanremo che alla vigilia era praticamente impronosticabile. La canzone che gli valse il primo posto si intitola “Fiumi di parole”, con la quale si esibirono anche in occasione degli “Eurovision Song Contest” piazzandosi in quarta posizione.

Ecco i Jalisse al giorno d’oggi

Nonostante la loro fama sia andata man mano scemando, la coppia formata da Fabio ed Alessandra ha sempre continuato a fare musica, seppur con qualche interruzione qua e là. La Drusian tuttavia, è stata invitata a prendere parte alle riprese di alcune trasmissioni televisive.

Nel 2014 ha partecipato come concorrente a “The Voice of Italy”, mentre appena tre anni fa ha gareggiato in occasione dell’ottava edizione di “Tale e Quale Show”. Nella scorsa stagione il duo ha pubblicato un album, l’ultimo inciso fino ad oggi, dal titolo “Voglio emozionarmi ancora”.

Arrivando all’immediato presente quindi, proprio nelle ultime ore il gruppo ha pubblicato un messaggio sul proprio account di Instagram. In realtà si è trattato di uno sfogo in piena regola, dovuto all’ennesima esclusione dalla lista dei partecipanti al Festival di Sanremo. Alessandra e Fabio infatti, sono ben venticinque anni che si candidano alla prestigiosa kermesse canora, incassando però il medesimo numero di rifiuti.

“Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. […] La famosa ‘ripartenza’ non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo”, queste le amare parole del duo, che all’interno dell’immagine caricata nel post ha inserito il testo della canzone scartata quest’anno dalla commissione della manifestazione canora sanremese.