Can Yaman, spunta la relazione clandestina: il retroscena impensabile

Il noto attore turco, stando a quanto riportato da svariate indiscrezioni, avrebbe intrapreso una relazione con una sua collega attrice

Can Yaman è un giovane attore turco salito alla ribalta a partire dal 2017, quando ha partecipato alle riprese della serie tv intitolata “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, all’interno della quale ha interpretato il personaggio di “Ferit Aslan”.

Il trentaduenne nato ad Istanbul tuttavia, aveva esordito già qualche anno prima, vale a dire nel 2014, anno in cui ha partecipato ad un’altra serie in onda sulle frequenze della tv turca. Fin da allora ha dimostrato di possedere le doti giuste per sfondare nel mondo della recitazione, essendo risultato come uno dei personaggi più apprezzati di tutto il cast.

Con il passare del tempo la sua fama è cresciuta a dismisura, tanto da spopolare anche al di fuori del suo paese natio. Dal 2018 ad esempio, il suo nome è diventato famoso anche nel nostro bel Paese, soprattutto grazie alla sua partecipazione alla nota serie televisiva dal titolo “DayDreamer – Le ali del sogno”, trasmessa su Canale 5 a partire dal giugno del 2020.

Leggi qui -> Sabrina Ferilli, l’insospettabile retroscena con Maria De Filippi: l’ha fatto alle 2 di notte

Leggi qui -> Paolo Bonolis, la strenua lotta contro il cancro: il commovente messaggio del conduttore

Can Yaman, ecco con chi ha intrapreso una storia clandestina

Oltre che per la sua presenza all’interno delle riprese della sopracitata serie tv, si è parlato molto dell’attore nato in Turchia per via della sua relazione sentimentale con la showgirl italiana Diletta Leotta, la quale è uno dei volti principali dell’emittente televisiva sportiva DAZN.

Fino allo scorso mese, si è vociferato di un flirt tra lui e Francesca Chillemi, attrice che è stata eletta Miss Italia nel 2003. Proprio nelle ultime ore invece, è venuta a galla una storia d’amore clandestina che Can avrebbe intrapreso prima di conoscere la Leotta, ovvero quando ha preso parte alle riprese di “DayDreamer – Le ali del sogno”.

Il nome della donna alla quale è stato legato di nascosto corrisponde a quello di Demet Ozdemir, una attrice, ballerina e modella turca che nella sopracitata serie ha rivestito il ruolo del personaggio chiamato “Sanem Aydin”. Tempo fa, ovvero durante la scorsa estate, Yaman aveva smentito queste voci, dichiarando piuttosto che si trattasse di una semplice amicizia.

Di recente invece, sulla vicenda è intervenuto l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Quest’ultimo, mediante la piattaforma social di Instagram, ha portato a galla la loro relazione clandestina. Stando alle sue parole, l’attore in seguito avrebbe deciso di mettere un punto su questa storia, soprattutto perché motivato ad intraprendere un percorso cinematografico che poi lo ha portato a spopolare anche in Italia.