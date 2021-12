Festival di Sanremo, Amadeus accusato di favoritismi: lo sfogo del noto cantante escluso

Uno degli artisti esclusi dalla prossima edizione del Festival di Sanremo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social network

Amadeus ha iniziato già da qualche tempo a preparare quella che sarà la settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana. Con ogni probabilità assisteremo al ritorno del pubblico all’interno dello storico teatro in cui si svolge la kermesse, dopo che l’anno scorso quest’ultima si è tenuta in assenza di spettatori per via delle restrizioni imposte dal governo per evitare la diffusione del virus del Covid 19.

Un’altra grande differenza di cui si è parlato molto è quella relativa alla mancata partecipazione di Fiorello. Mentre in un primo momento era stato dato per certo il fatto che affiancasse nuovamente Amadeus, nelle settimane scorse ha dichiarato ufficialmente il suo forfait.

A non mancare mai sono invece le polemiche, che per un motivo o per l’altro accompagnano sempre l’organizzazione della prestigiosa manifestazione canora nostrana. Alcuni artisti infatti, si sono dichiarati molto delusi dalla loro esclusione dalla prossima edizione. Tra essi spicca uno in particolare che ha lanciato una frecciatina all’indirizzo del conduttore e direttore artistico del Festival.

Leggi qui -> Avete mai visto Marisa Di Martino, l’ex moglie di Amadeus? Ecco com’è diventata

Leggi qui -> Amadeus, ama un’altra donna oltre alla moglie: ecco di chi si tratta

Amadeus al centro delle polemiche

Qualche giorno fa abbiamo parlato dello sfogo dei “Jalisse”, il duo composto da marito e moglie che vinse il Festival di Sanremo nel 1997. Da allora, la coppia ha tentato ogni anno di risalire nuovamente sul palcoscenico del Teatro Ariston, senza però riuscire mai a convincere la commissione artistica.

Proprio per questo motivo, il gruppo ha pubblicato un lungo messaggio sui social network per condividere il loro disappunto con tutto il popolo del web. Ancor più recentemente invece, c’è stato un altro noto cantante che ha perso le staffe per via della sua esclusione. Il nome di quest’ultimo corrisponde a quello di Pacifico Settembre, conosciuto dal grande pubblico come Pago.

Anche lui ha scelto Instagram per esternare il suo punto di vista: “Non sono triste perché purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia”, ha esordito l’artista nato a Quartu Sant’Elena.

In seguito invece, dopo la prima parte piuttosto diplomatica, Pago ha concluso con una frase che sembra a tutti gli effetti una frecciata ai danni di Amadeus e dei suoi collaboratori: “Non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti si sono sempre gli stessi, proprio come i no”.