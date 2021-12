Gemma Galgani, dopo il Covid torna in grande spolvero: è subito bacio con un cavaliere

La dama più chiacchierata del trono “Over” è tornata alla grande. Ecco chi è il cavaliere con cui Gemma Galgani si è scambiata un bacio

Molti faranno fatica ad ammetterlo, tuttavia il trono “Over” non è lo stesso senza la dama torinese che, da molti anni a questa parte, spadroneggia all’interno del parterre di “Uomini e Donne” dedicato ai più grandi. Lei infatti, attraverso la sua particolare personalità, è riuscita a catturare tutte le attenzioni del pubblico sul suo conto, motivo per cui Maria De Filippi le lascia sempre tanto spazio durante le riprese del programma dei canali Mediaset.

Sicuramente Gemma ha diversi detrattori, sia sul web ma soprattutto all’interno dello studio televisivo in cui avvengono le registrazioni del dating show. La più celebre dei suoi haters è infatti proprio Tina Cipollari, storica opinionista della trasmissione che è sempre pronta a schierarsi contro di lei.

L’ultima lite tra le due donne protagoniste del format è avvenuta dopo che la Galgani ha rifiutato l’offerta di Costabile Albore. Il cavaliere infatti, ha chiesto alla dama di seguirla a Sharm El Sheik, dove egli si reca ogni anno in virtù della sua passione nei confronti delle immersioni subacquee. Con il suo rifiuto Gemma, ha fatto in modo che l’uomo perdesse la pazienza rompendo pertanto una relazione che sembrava procedere per il verso giusto, attirando così l’ira dell’opinionista.

Gemma Galgani ed il nuovo cavaliere

La dama settantunenne è rientrata in studio proprio nella giornata di lunedì 6 dicembre. Quest’ultima infatti, è stata assente dal parterre per un paio di settimane, a causa della positività riscontrata grazie al test a cui si è sottoposta relativo al Covid 19.

Nonostante la sua assenza forzata, la Galgani ha comunque preso parte alle riprese ma non dallo studio, bensì da casa sua dove si è collegata tramite un collegamento video. È proprio grazie a tale modalità che ha conosciuto Leonardo: “Ci siamo sentiti parecchio e il suo arrivo, per me, è stata un’illuminazione. Non capita tutti i giorni di avere una rivelazione come quella di Leonardo. Durante le telefonate mi è piaciuta la sua voce suadente, la sua umiltà”.

Dopo queste parole, Gemma una volta ripresasi dalla malattia ha voluto organizzare un’esterna insieme al suddetto cavaliere di “Uomini e Donne”. A quanto pare, stando alle anticipazioni, la dama si è trovata benissimo con Leonardo al punto da arrivare ad un bacio. Nelle prossime puntate scopriremo sicuramente ulteriori dettagli e, soprattutto, se il cavaliere in questione avrà realmente la possibilità di conquistare il cuore della storica dama del programma diretto dalla De Filippi.