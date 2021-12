Miriana Trevisan sgancia la bomba: ecco cosa fa sotto le coperte insieme a Biagio

La showgirl, messa sotto pressione, si è resa autrice di una confessione in cui ha svelato quello che fa sotto le coperte insieme a Biagio

Miriana Trevisan è stata la concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip che la sorte ha avuto più a buon cuore. Tra tutti i partecipanti infatti, il “biglietto di ritorno” è spettato proprio a lei, la quale pertanto ha sfruttato l’occasione più unica che rara di poter rientrare nella casa più spiata d’Italia nonostante l’eliminazione avvenuta dopo il verdetto del televoto.

L’ex di Pago, il quale di recente si è sfogato sui social network per la sua esclusione al Festival di Sanremo, si è resa protagonista di una sorta di flirt con Nicola Pisu, uno dei concorrenti che è già stato estromesso dal gioco qualche settimana fa. Il figlio della Mirigliani ci è rimasto molto male per come sono andate a finire le cose, visto che credeva nella possibilità di una relazione con la showgirl nata a Napoli.

La Trevisan dal canto suo ha respinto il tentativo dell’ex gieffino, nonostante in un primo momento sembrava essere propensa ad una conoscenza più approfondita. Adesso invece, la bella napoletana appare sempre più in rapporti intimi con un altro compagno di avventura.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: ecco cosa fanno sotto le coperte

Mentre con Nicola ha dato l’impressione di aver avuto una semplice attrazione fisica, con Biagio Miriana sembra alquanto più propensa a creare qualcosa di ben più serio. Lei stessa infatti, ha dichiarato di essere felicissima per aver incontrato D’Anelli nella casa del Grande Fratello Vip.

“Sono proprio felice del suo ingresso, mi ha dato grande energia”, ha affermato la Trevisan, con l’uomo che si è dimostrato d’accordo con lei: “Sta nascendo un’amicizia splendida tra di noi”. In questi giorni, i due stanno evidenziando una certa affinità, al punto che appena qualche sera sono finiti al letto insieme.

Proprio a tal proposito, la showgirl ha voluto precisare cosa fa sotto le coperte insieme a Biagio D’Anelli: “Sotto le coperte ci facciamo tantissime domande per conoscerci. […] La mattina sono felice di svegliarmi così”, queste le parole di Miriana, la quale non si è fatta problemi nell’esprimere tutta la sua voglia di continuare a conoscere sempre più a fondo il neo entrato nella casa del Grande Fratello.