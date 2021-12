Riconoscete questo bambino? Oggi è uno dei cantautori più riconosciuti d’Italia: ecco di chi si tratta

Il bambino dallo sguardo serioso che vediamo in foto si è trasformato in un artista di primo livello, conquistando così la stima del pubblico

Una delle prime differenze che saltano subito all’occhio tra lo scatto in questione ed il suo volto al giorno d’oggi sono senz’altro i capelli. All’epoca infatti, lo vediamo in questa fotografia con un taglio corto ed ordinato, mentre attualmente è riconosciuto da tutti per la sua folta chioma riccia.

Il fermoimmagine risale sicuramente a diverso tempo fa, come si può facilmente riscontrare anche dalla scarsa qualità dello stesso e dai suoi colori a tinte bianco e nere. All’epoca non avrebbe mai pronosticato di avere un futuro così luminoso, costruito grazie ad un grande impegno che l’ha portato a mettere in piedi una carriera brillante e ricca di successi.

Chi è il bambino immortalato all’interno della fotografia?

L’artista che vi presentiamo quest’oggi è Ermal Meta, ritenuto uno dei più grandi talenti che l’Italia può vantare nel presente in virtù di una bravura fuori dal comune. Egli, infatti, oltre ad essere un celebre cantautore è anche un compositore e musicista, essendo in grado di suonare svariati strumenti come ad esempio la chitarra, il pianoforte ed il basso.

È in attività da circa quindici anni, per la precisione dal 2006. In questo periodo ha pubblicato cinque album, di cui quattro incisi in studio ed un live. Dopo aver preso parte ad un paio di gruppi, Ermal ha deciso di intraprendere un percorso in solitaria, scelta che in seguito si è dimostrata vincente.

Il cantautore nato in Albania ma naturalizzato italiano infatti, dal 2013 in poi ha collezionato un successo dietro l’altro, culminati con la strepitosa vittoria in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, quando si è imposto in cima alla classifica finale cantando un brano in coppia con Fabrizio Moro che si intitola “Non mi avete fatto niente”.

Ermal Meta sempre protagonista Sanremo

Il celebre artista ha partecipato anche altre volte alla nota kermesse sanremese, riscuotendo tra l’altro degli ottimi risultati in quasi tutti i frangenti. Nel 2017 per esempio, Meta al suo esordio tra i Big si è piazzato sul gradino più basso del podio con la canzone “Vietato morire”.

Al brano appena citato tuttavia, è stato attribuito l’ambitissimo Premio della critica “Mia Martini”, a riconoscimento di un testo estremamente profondo e significativo. Come se ciò non bastasse, al termine del Festival il singolo è salito al primo posto delle classifiche italiane.