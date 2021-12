Sabrina Salerno rifiutata dal padre: “Non provava nessun sentimento per me”

Sabrina Salerno, nota cantante italiana, ha confessato di avere un rapporto pressoché inesistente con suo padre. Ecco le sue parole

La bella showgirl genovese è uno dei volti principali dell’edizione in corso di svolgimento di “Ballando con le Stelle”, alla quale ha partecipato in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron. I due, dopo un primo momento in cui hanno faticato a trovare la quadra, con il passare del tempo sono riusciti a creare un feeling che ha sorpreso i stessi giudici del programma di Milly Carlucci.

Sabrina ha ammesso di essere talvolta alquanto negativa, a differenza del suo partner di danza che la sprona a superare i suoi limiti: “Lui ogni volta mi dice che è sempre facile. Io parto sempre dal presupposto che non ce la faro mai, dentro di me dico: Questo è pazzo”.

Assottigliate le divergenze caratteriali, la Salerno e Peron hanno cominciato a sfornare delle ottime prestazioni sulla pista da ballo, diventando in tal modo una delle coppie più apprezzate dal pubblico da casa che segue la trasmissione con interesse e divertimento.

Leggi qui -> Paolo Bonolis, la strenua lotta contro il cancro: il commovente messaggio del conduttore

Leggi qui -> Roberta Morise, ex di Carlo Conti ha una malattia: “Le conseguenza possono essere gravissime” | Rischia l’invalidità

Il drammatico racconto di Sabrina Salerno

L’artista ligure, riconosciuta anche per il brano cantato in coppia con Jo Squillo “Siamo donne” in occasione del Festival di Sanremo del 1991, di recente è stata invitata a prendere parte alle riprese di “Oggi è un altro giorno”, format guidato da Serena Bortone.

Insieme alla presentatrice della trasmissione targata Rai, la showgirl ha raccontato la vicenda legata a suo padre, il quale lo ha incontrato per la prima volta soltanto durante il periodo dell’adolescenza: “Ho scelto di chiamarlo perché ero curiosa di sapere chi mi avesse messo fisicamente al mondo. Ho preso l’elenco telefonico, ho cercato nome e cognome e l’ho chiamato. Non l’avevo mai visto”.

Dopo la telefonata, alla quale per la cronaca rispose la sua moglie di allora, la Salerno ed il genitore si incontrarono. Successivamente, stando al racconto di Sabrina, lei e suo padre si sono visti in poche altre occasioni, fino a quando la donna si è ritrovata incinta del suo bambino.

A quel punto infatti, la cantante ha dato un ultimatum all’uomo, il quale le ha fornito una risposta tutt’altro che positiva, tanto da interrompere per sempre il loro rapporto: “Prima che nascesse mio figlio gli ho chiesto di stare o fuori o dentro la mia vita, e lui ha scelto fuori. Mi ha sempre detto che non provava nessun sentimento per me, perché io ero un caso”.