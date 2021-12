Clarissa Selassié perde la pazienza con Lulù: “Relazione tossica con Manuel Bortuzzo”

Clarissa, la prima eliminata delle tre sorelle Selassié, ha ripreso Lulù poiché crede che la sua relazione con Manuel Bortuzzo sia tossica

A seguito della sua eliminazione, la quale ha scatenato una reazione clamorosa di sua sorella Lucrezia, Clarissa ha deciso di sfogarsi nei confronti di alcuni suoi ex inquilini della casa. Qualche giorno fa infatti, è stata ospite di “Gf Vip Party”, un format presentato da Giulia Salemi e da Gaia Zorzi, visibile sulla piattaforma di streaming Mediaset Play.

A finire nel mirino delle sue critiche sono stati diversi personaggi, a partire da Katia Ricciarelli che, secondo il suo parere, un’artista del suo calibro avrebbe dovuto assumere un atteggiamento differente verso i concorrenti più giovani come lei e le sue due sorelle.

Un altro “vippone” che è stato colpito dalle critiche di Clarissa è stato Giucas Casella. Quest’ultimo infatti, si è rivelato uno di coloro che l’aveva nominata, nonostante quando lei glielo chiese lui rispose di no. Proprio per questo motivo ha evidenziato la sua incoerenza, anche se ha comunque sottolineato di non nutrire assolutamente alcun rancore al suo indirizzo.

Clarissa Selassié è un fiume in piena

Durante il corso della medesima intervista, Clarissa ne ha avuta una per tutti, o quasi. Anche Maria Monsè infatti, è stata accusata dall’ex gieffina per via della sua ipocrisia. Lo stesso discorso vale inoltre per Manila Nazzaro, la bellissima Miss Italia eletta nel 1999: “Mi ha deluso perché finché c’ero io le chiamava cucciole, l’altra sera durante la cena etiope le ha fatte nere”.

Infine, non poteva mancare un commento riguardante la relazione travagliata che sua sorella Lulù sta vivendo con Manuel Bortuzzo all’interno della casa. Secondo il suo punto di vista, Lucrezia è una ragazza molto fragile e sensibile, ragion per cui tutti sono sempre pronti a sfruttare queste sue debolezze, come accaduto dopo la sua estromissione dal gioco con la successiva crisi nervosa della sorella stessa.

Per Clarissa sua sorella è benissimo in grado di costruirsi un percorso da sola, ed è proprio per tale motivo che, sempre secondo lei, dovrebbe cercare di allontanarsi da Manuel Bortuzzo: “Lulù se l’affronta in modo positivo riesce a rimanere da sola. Pensando di poter dimostrare chi è con i suoi pregi e i suoi difetti. Se non ha nessuno però no. È una ragazza buona e dolce e si vede subito. Deve uscire da questa relazione tossica con Manuel”, ha chiosato la Selassié al termine dell’intervista da lei rilasciata.